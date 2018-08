Ellens mor raser over EasyJet: Gav datterens sæde til en anden

Hvis du er én af dem, der sidder afslappet ved gaten og ryster på hovedet over andre passagerer, som febrilsk stiller sig i kø for at komme først om bord på flyet, så kan det godt være, du skal genoverveje din undren.

For selvom du har en flybillet med en helt specifik siddeplads, så kan du altså godt risikere, at flyselskabet giver dit sæde til en anden, som er kommet om bord på flyet før dig.

Det var den 20-årige Ellen Marandola i hvert fald ude for, da hun for nyligt skulle rejse på en tre dage lang ferie fra London Stansted i England til den italienske ferieø Sardinien med sin ven Ken Liu.

Venneparret havde brugt 283 pund (knap 2400 danske kroner) på flybilletterne med afrejse fredag, og selvom begge formåede at checke ind og få siddepladser på henholdsvis sæde 1A og 1B, fik Ellen Marandola ved gaten i sidste øjeblik at vide, at der ikke var plads til hende om bord på flyet.

Det skriver Independent.

Se også: 10-årig dreng blev sendt på det forkerte fly

Et andet sæde var i stykker

I første omgang fik den 20-årige studerende angiveligt at vide, at der ikke var plads, fordi hendes sæde var gået i stykker, men efterfølgende fortalte personalet, at det rent faktisk var en anden passagers sæde, der var gået i stykker, men fordi at den person allerede var gået om bord på flyet, havde de givet Ellens sæde til ham.

Da Ken Liu efterfølgende bad om lov til at forlade flyet, så han og Ellen Marandola kunne flyve sammen på et andet fly, fik han at vide, at flyselskabet kun ville sørge for en ny flyvning til Ellen Marandola, så derfor blev han om bord.

Ellen Maradolas mor fortæller til det britiske medie, at EasyJet efterfølgende tilbød hendes datter et fly, der først fløj dagen efter på trods af, at der var flere andre flyvninger til Italien samme dag.

Derudover påstår moren, at EasyJet ikke hjalp datteren tilbage til kundeservice fra gaten, men i stedet blot lod hende finde vej gennem lufthavnen selv.

- Hun græd over telefonen, fordi hun ikke vidste, hvor hun skulle gå hen. De havde ingen sympati for hende overhovedet. Hvis de havde fulgt hende tilbage og sat sig ned med hende for at finde en løsning, ville hun være taget afsted.

Se også: Dyr dumhed: Ungt par sendt retur efter 30 minutter i ferieparadis

Det siger flyselskabet

EasyJet påstår, at de har fulgt europæisk lovgivning ved først at efterlyse frivillige, der ville afgive deres sæde, i højtaleren, inden de afviste Ellen Marandola, men både Ellen og hendes ven afviser at have hørt noget.

Derudover fortæller Ellen Marandolas mor, at hendes datter ikke har fået tilbudt nogen form for kompensation efterfølgende.

Til Independent siger EaseJet følgende:

- Vi er kede af, at Ellen Marandola ikke kunne rejse med på flyet til Cagliari (hovedbyen på Sardinien, red.) den 3. august. Vores kundeservice i lufthavnen tilbød hende alternative flyvninger - deriblandt med andre selskaber -, men frøken Marandola fortalte dem, at hun ikke var interesseret i disse flyvninger. Derudover forklarede vi hende, hvilken form for kompensation hun har ret til, og vi vil kontakte hende for at få styr på dette.

Se også: Flyrejsende smidt af flyet: Havde købt sæde til sin cello