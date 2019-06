Ellevilde turister: Kalder kokkene superhelte

En restaurant i den indiske by Velankanni er blevet den helt store turistattraktion i det sydlige Indien.

Årsagen skal findes i restaurantens to sublime kokke, der laver fladbrød til den helt store guldmedalje, beretter nyhedsbureauet AP.

Fladbrødene smager nemlig ikke blot godt, men bliver også lavet med en helt særlig teknik - til stor underholdning for restaurantens gæster.

- Vi kom her for at spise aftensmad, fordi deres fladbrød er så lækre, men også for at se superhelte-kokkene forberede dem, sagde en af gæsterne til Newsflares reporter, da han gæstede restauranten for få dage siden.

Se kokkenes helt store talent i videoen over artiklen.

Mens restaurantens gæster hygger sig og fylder maverne, flyver fladbrødene rundt i lokalet.

Uden at kigge sig tilbage kaster den ene kok fladbrødene bag om sin skulder med enorm præcision, så hans makker uden besvær kan gribe og stege dem. Velbekomme!

