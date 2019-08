Elsker du bratwurst? Nu kan du bo på pølsehotel

En tysk slagtermester vil udbrede kærligheden til bratwurst og har derfor åbnet et pølsehotel

I midten af 90’erne spiste en gennemsnitstysker 68 kilo kød om året. Det tal er nu faldet til 60 kilo om året.

Men der er heller ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan kan verdens pølse-elskere i hvert fald se på det.

Den manglende entusiasme for kød har nemlig fået en tysk slagter til at åbne et pølsehotel. Det skriver DR.

- Hvis man vil overleve, bliver man nødt til at prøve noget nyt, siger slagtermesteren Claus Böbel til DR.

Claus Böbel producerede først et postkort med en vakuumpakket bratwurst. Næste fremstød var en pølsetaxa, som kører ud med kød til hele oplandet.

Det sidste tiltag i rækken var så at åbne et pølsehotel i landsbyen Rittersbach i den sydtyske region Franken.

Ifølge Claus Böbels har hotellet, som hedder Bratwurst hotel, været en succes.

- Allerede i det første halve år har jeg haft gæster fra hele verden, for eksempel fra Japan, Nigeria eller USA. I udlandet forbinder de jo i den grad vores land med pølse. Og her hos mig får de, hvad de kommer til Tyskland efter, siger Claus Böbel til DR.

Hotellet har også en restaurant, hvor der kun serveres bratwurst. Som forret kan man få bratwurstsuppe eller bratwurstsylte. Til slut er der bratwurst-is eller bratwurst-chokoladebudding.

Et dobbeltværelse en enkelt nat koster omkring 900 kroner med morgenmad inkluderet.

