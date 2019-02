Embargo og papirarbejde: Norwegian-fly strandet i Iran

I to måneder har et Norwegian-fly stået stille i lufthavnen i Shiraz i Iran, men er nu endelig tilbage i Skandinavien

Lørdag kunne et Norwegian-fly igen befinde sig på skandinavisk jord, da det klokken 03.49 landede i Stockholms Arlanda-lufthavn.

I to måneder har det siddet fast i Shiraz International Airport i Iran, hvor det den 14. december sidste år måtte foretage en nødlanding på vej fra Dubai til Oslo.

Det skriver Check-in.dk.

- Det er en stor lettelse at få flyet hjem igen efter to lange måneder i Iran, siger Norwegians kommunikationschef Andreas Hjørnholm til Check-in.dk.

Piloterne havde oplevet motorproblemer og måtte derfor sammen med sine 184 passagerer og besætningsmedlemmer lande i Shiraz.

Alle kunne flyve videre til destinationen næste dag på et reservefly fra Norwegian, men på grund af handelsembargoen med USA, papirarbejde, iransk bureaukrati og Norwegians manglende erfaring med Iran har det taget over to måneder at få flyet flyveklart igen.

Udskiftning af motor

Efter flyet landede i Iran, fandt man ud af, at flyets ene motor skulle udskiftes - noget der som regel tager meget kort tid.

Men da afsendelsen af motoren skulle godkendes af USA, var situationen mellem Mexico og USA på sit højdepunkt. Dermed trak sagen i langdrag, fordi ansøgningen om fragten derfor ikke kunne køres gennem systemet.

Ifølge Check-in.dk har en iransk embedsmand desuden hævdet, at Norwegians manglende erfaring med at operere i Iran også var en del af problemet.

