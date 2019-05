En hjælpende pote: Lufthavn vil mindske flyskræk

For at hjælpe passagerer med flyskræk har Aberdeen International Airport hyret en række firbenede terapeuter

I Aberdeen International Airport skal et nyt team med navnet The Canine Crew være med til at berolige stressede personer og afhjælpe flyskræk. Men The Canine Crew er et lidt atypisk hjælpeteam.

Navnene på medlemmerne afslører måske lidt om, hvem de er.

Bruno, Enzo, Noodle, Doug, Pax og Tweedie hedder nogle af crew-medlemmerne, og der er naturligvis tale om menneskets bedste ven, hunde.

Det fortæller Aberdeen International Airport i en pressemeddelelse.

Canine Crew bliver Storbritanniens første lufthavnsterapihunde, og fra 4. maj vil de jævnligt besøge terminalerne. Her er deres opgave at mingle med passagerer og ansatte for at 'bruge deres dyre-magi' til at berolige og afstresse passagerer og personale.

- De er vant til det

Hundene er i forvejen regelmæssige besøgende på plejehjem, skoler, fængsler og universiteter, hvor de har vist sig at hjælpe med at forbedre mental sundhed og velvære, lindre stress og berolige nerver, men det er første gang, at en lufthavn satser på hunde på denne vis i en lufthavn i Storbritannien.

Foruden Aberdeen International Airport står organisationen Therapet bag ordningen. De vil indsætte et team af hunde af forskellige størrelser.

- Vi er glade for at tage føringen i dette projekt og få mulighed for at arbejde med Aberdeen International Airport, siger Diane Wood, som er områderepræsentant for Aberdeenshire North Therapet, i pressemeddelelsen.

- Alle vores hunde, og deres ejere, har gennemgået træning og er vurderet egnet til at arbejde i bred vifte af miljøer, og hundene er vant til at blive strøget og kælet med, så de vil labbe opmærksomheden i sig og virkelig nyde muligheden for at interagere med passagerer og personale, siger hun.

Reducerer blodtryk

Som nævnt skal hundene være med til at afstresse de, der færdes i lufthavnen, og ifølge Diane Wood er det oplagt at bruge hunde til den opgave.

- Bare det at berøre en hund sænker hjerterytmen og reducerer blodtrykket, så de vil være en stor hjælp for alle, der føler sig nervøse ved deres rejse. Hundene vil arbejde parvis i to timer ad gangen en gang om ugen, fortæller hun.

I videoen over artiklen kan du møde det pelsede team, som udgør The Canine Crew.

Ekstra Bladet har spurgt Københavns Lufthavne, om de kunne finde på at overveje et lignende tiltag. Pressechef Lars Lemche fortæller, at 'det lyder som et sjovt og sympatisk projekt.'

- I Københavns Lufthavn arbejder vi meget for at gøre rejsen gennem lufthavnen så rolig og tryg som muligt, fortæller han.

Han oplyser desuden, at lufthavnen dog ikke har planer om at indsætte et hundeteam herhjemme.

- Det har vi ikke planer om. Der eksisterer heldigvis allerede i dag en række tilbud om behandling for flyskræk, fortæller han.