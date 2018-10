'En katastrofe': Zoo udstiller plastik-pingviner

Ejerne af en zoologisk have i den britiske by Telford i Shropshire går i den grad og river sig i håret i øjeblikket.

Den zoologiske have ved navn 'Exotic Zoo' har nemlig brugt store mængder tid samt tusindvis af pund for at bygge en helt speciel indhegning til pingviner, som nu bliver brugt til intet andet end plastikudgaver af dyret.

Det skriver blandt andre BBC og The Times.

Den zoologiske have havde forventet at modtage seks såkaldte humboldtpingviner, som er en pingvinart, der lever ved Sydamerikas vestkyst, men da zooen åbnede i sommer, havde de endnu ikke modtaget pingvinerne på grund af et malaria-udbrud.

Og i stedet for at lade deres 60.000 pund (500.000 kroner) dyre indhegning, som et specialiseret firma brugte en måned på at bygge i maj måned, stå tom, valgte de at stille de falske pingviner op, så gæsterne i den zoologiske have har noget at kigge på.

- Vi timede det virkelig uheldigt. Indhegningen er den dyreste til dato, og vi håbede, at vi kunne åbne den op for offentligheden i løbet af sommerferien, men så ramte katastrofen os, siger zoo-direktør, Scott Adams, og fortsætter:

- På grund af udbruddet af malaria, kunne vi ikke få leveret de tre par, som vi havde planlagt, vores gæster skulle kunne nyde at se. Men i stedet har vi brugt livagtige modeller af forskellige pingvinarter, så vores gæster i det mindste kan lære noget.

'Madame Tussauds zoologiske have'

Det er dog ikke alle gæster, der er lige begejstret for den zoologiske haves løsning. Det fortæller den 44-årige zoo-gæst Julie Fearn til The Sun:

- Det ser underligt ud og er en smule skuffende, for jeg ville hellere have set de rigtige pingviner, siger Julie Fearn og får opbakning fra en anden gæst:

- Det er en skam, at de har brugt så mange penge, og de så ikke har noget at vise frem. Det er virkelig trist, at pingvinerne er døde, men jeg ville have foretrukket, at de bare havde ladet indhegningen stå tom. Det ligner Madame Tussauds version af en zoologisk have, siger Paul Lawley.

Ifølge direktøren for Exotic Zoo ser det ikke ud til, at de får fingrene i ægte pinviner før engang til næste år, og derfor overvejer de i øjeblikket, om personalet skal være klædt ud som pingviner hen over julen for at lave lidt sjov med 'katastrofen'.

Foto: James Ward/Caters/Ritzau Scanpix

