- En luksusvare: Færre sommerhuse til salg

Skal du købe sommerhus, er der færre huse at vælge imellem i Danmark sammenlignet med sidste år. Lige nu er der 11.600 sommerhuse til salg på det danske marked. Udbuddet ligger 3,3 procent lavere sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Det skriver Boligsiden i en pressemeddelelse.

I fire ud af landets fem regioner er der tale om et fald i udbuddet, og køberne har dermed fået færre sommerhuse at vælge imellem i store dele af landet. Det største fald ses i Region Sjælland, hvor udbuddet er faldet 8,8 procent det seneste år. Region Midtjylland er det eneste område, hvor udbuddet holder sidste års niveau.

- I foråret så vi et boost i udbuddet af sommerhuse, så årsagen til at udbuddet alligevel tager et dyk, er, at der har været usædvanligt godt gang i salget. Faldet skyldes dermed ikke, at folk er stoppet med at sætte sommerhuse til salg, men derimod at der er en større udskiftning blandt de boliger, der er i udbud, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i pressemeddelelse.

- Økonomien er god

Tallene fra Boligsiden viser, at der særligt er godt gang i salget af sommerhuse i Region Sjælland. For et år siden var der omtrent nogenlunde lige mange sommerhuse til salg i Region Sjælland og Region Midtjylland.

Henover det seneste år er der dog blevet solgt 43 procent flere sommerhuse i Region Sjælland end i Region Midtjylland. I antal gælder det henholdsvis 2.662 og 1.864 solgte sommerhuse.

- Når vi sammenligner udbud og salg, giver det et billede af, hvilke områder der er populære blandt køberne, og der er ingen tvivl om, at de mere prisvenlige dele af Sjælland er meget attraktive lige nu. Det skyldes primært, at kvadratmeterprisen i Nordsjælland er så høj, at kun de med meget høje gager eller stor friværdi kan være med, siger Birgit Daetz.

- Sommerhuse er en luksusvare, der typisk bliver afsat flere af, når samfundsøkonomien er god, og lige nu er renten lav og beskæftigelsen høj, siger hun.

