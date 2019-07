En strålende idé? Præsident vil gøre Tjernobyl til turistattraktion

Hvad er det første, der falder dig ind, når du hører navnet Tjernobyl?

Katastrofe? Stråling? Fare?

Den Ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyy er af den overbevisning, at Tjernobyl i fremtiden skal være andet end mindet om en atomulykke.

Præsidenten har netop sat sin signatur på et dekret, hvis formål er at transformere det ellers aflukkede område ved det ødelagte atomkraftværk til et sted, hvor turister kommer til. Det til trods for, at området stadig er forurenet med radioaktivt affald.

Det skriver TV2 på baggrund af en pressemeddelelse fra præsidentens kontor.

- Dekretet vil påbegynde transformationen af det lukkede område til et at det nye Ukraines vækstpunkter. Vi vil skabe en grøn korridor for turister og fjerne forudsætningerne for korruption, sagde præsidenten ifølge TV2 under et besøg i Tjernobyl 10. juli 2019.

Negativt brand

Ifølge den ukrainske præsident skal Tjernobyl for fremtiden ikke kun være en 'negativ' del af Ukraines brand.

- Vi skal give dette område af Ukraine et nyt liv. Indtil nu har Tjernobyl været en negativ del af Ukraines brand. Nu er det tid til at ændre det. Tjernobyl er et af de steder på planeten, hvor naturen har fået nyt liv efter en global menneskeskabt katastrofe, og hvor der er en ægte spøgelsesby. Vi er nødt til at vise verden dette sted - til videnskabsfolk, økologer, historikere og turister, sagde Volodymyr Zelenskyy under besøget, sagde præsidenten ifølge TV2 ved sit besøg 10. juli.

CNN fortæller, at det konkret betyder, at der skal etableres nye adgangsveje for turister til området, blandt andet vandveje. Der vil også blive bygget nye checkpoints, mens det nuværende forbud mod at optage video i området vil blive ophævet. Mobilnettets dækning vil også blive forbedret i den 1.600 kvadratkilometer store lukkede zone omkring kraftværket.

Ikke farligt

Ifølge ukrainske myndigheder vil man under et besøg ved værket blive udsat for omtrent lige så meget radioaktiv stråling, som var på en lang flyvetur, hvorfor de altså ikke mener, at det er farligt. Man skal dog følge guidernes instruktioner og undlade at samle ting op.

Tjernobyl har været meget i fokus i det sidste stykke tid, hvor blandt andet HBO-serien 'Chernobyl' har bidraget til, at det ødelagte atomkraftværk igen er blevet et yndet samtaleemne.

For nyligt var der, som blandt andre Ekstra Bladet fortalte, desuden fokus på Tjernobyl som destination for bloggere og influencere. De blev beskyldt for at drive rovdrift på opmærksomheden om ulykken, men nu vil præsidenten selv altså tage aktiv del i at præsentere området for omverden.

