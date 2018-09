Endelig! Nu kan det være slut med dårlig benplads på flyet

Kongressen i USA behandler i øjeblikket et nyt lovforslag, der skal forbyde flyselskaber at minimere benpladsen yderligere

Det kan godt være, at man skal igennem mange besværligheder, når man skal ud at flyve såsom lange køer, forsinkelser og mistet bagage, men noget af det mest ulidelige for - i hvert fald langbenede - rejsende er de ømme knæskaller på grund af den minimale benplads på flyet.

Desværre for os rejsende, så betyder flere siddepladser flere penge for flyselskaberne, som derfor i høj grad har presset flere og flere sæder ind på deres fly, og alt imens har vi tilsvarende måttet finde os i at sidde dårligere og dårligere.

Men nu ser det endelig ud til, at der bliver sat en stopper for den minimale benplads - i hvert fald på flyvninger til og fra USA.

Den amerikanske flymyndighed The Federal Aviation Administration (FAA) og Kongressen i USA overvejer nemlig i øjeblikket at nedsætte regler, der skal regulere, hvor bredt et flysæde mindst skal være samt hvor meget benplads, der som minimum skal være tilgængeligt for passagererne.

Det skriver AP.

Gravide om bord først

FAA offentliggjorde lovforslaget over for den amerikanske kongres forleden, og det bliver behandlet af Kongressen i denne uge og skal godkendes eller afvises inden søndag. Hvis reglerne træder i kraft, vurderes det, at de vil smitte af på flyindustrien i resten af verden.

FAA har ellers tidligere afvist idéen om at have minimumsregler for sædestørrelser og benplads, men det ser ifølge AP ud til, at Kongressen hælder til, at flymyndigheden går videre med reglerne.

I hvert fald udtalte den demokratiske senator Bill Nelson følgende til nyhedsbureauet:

- Der er lettelse på vej til trætte passagerer, der er blevet mødt af mindre og mindre sæder.

Reglerne om flysæderne er dog ikke det eneste, som Kongressen skal behandle i denne uge.

Lovforslaget fra FAA inkluderer nemlig blandt andet også en regel, der gør det ulovligt for flyselskaber at smide passagerer af overbookede fly, og derudover vil forslaget forbyde flyselskaber at tillade kæledyr i skabene ovenover sæderne på flyene.

Desuden vil FAA blandt andet også med lovforslaget sikre, at flyselskaber skal lade gravide kvinder boarde flyet først.

