Endnu et krydstogtselskab med krav om vaccine

Flere og flere krydstogtselskaber siger fra over for ikke-vaccinerede kunder

Hvis du er mellem 30 og 34 år og dermed står sidst i den danske vaccinekø, så skal du nok ikke regne med at komme på krydstogt til sommer.

Flere og flere krydstogtselskaber vil nemlig kun sejle med færdigvaccinerede.

Seneste medlem af den eksklusive vaccineklub er Virgin Voyage.

Det amerikanske og relativt nyåbnede krydstogtselskab har annonceret, at det udelukkende kommer til at have færdigvaccinerede med ombord på sine skibe i fremtiden. Det gælder passagerer såvel som besætning.

Det skriver Travel+Leisure.

Krydstogtselskab vil kun sejle med vaccinerede

Ikke alene

Virgin Voyage sejler langt fra sin egen sø. Faktisk har en hel flåde af krydstogtselskaber valgt samme strategi. Også Princess Cruises, Saga Cruises og P&O Cruises kræver af deres passagerer, at de er blevet stukket i armen mod coronavirus, skriver Telegraph.

Danske insideflyer.dk nævner Crystal Cruise, American Queen Steamboat Company og Victory Cruise Lines som andre eksempler på krydstogtselskaber, der siger nej til ikke-vaccinerede.

Krydstogtbranchen har været i strid modvind siden coronaudbruddet for et år siden.

Ikke mindst med skibet Diamond Princess, der blev sat i karantæne ud for Japans kyst med 2600 betalende gæster og på den måde blev en tidlig advarselslampe for resten af verden om, hvor hurtigt og nemt vira spreder sig under de rette betingelser.

