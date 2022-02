Engang flød blodet - nu har strand vundet pris

Engang var stranden synonym med blodsudgydelse, straffefanger og hærgende pirater.

Men nu har Misery Beach, eller 'elendighedens strand', i en opsigtsvækkende prisuddeling vundet titlen som Australiens bedste strand i 2022. Stranden befinder sig cirka 400 kilometer syd for Vestaustraliens hovedstad, Perth.

Det skriver nyhedsbureauet CNN.

En dyster fortid

Oprindelsen for tilnavnet Misery Beach er endnu uvis, men strandens blodige fortid er ikke til diskussion.

Mange af Australiens kolonier var befolket af britiske straffefanger, som var tvunget til fysisk udmagrende arbejde. Ifølge lokalhistorikeren Sue Lefroy lykkedes det i 1800-tallet nogle af disse fanger at flygte, og for at overleve i den barske australske natur bedrev de pirateri.

Det var i netop dette ubarmhjertige landskab, at Australien fik sin første pirat i 1826, John Anderson. Han var flygtet fra mordanklager ind i det vestaustralske vildnis, hvor han ledte en bande af flygtede straffefanger, som plyndrede og hærgede britiske handelsskibe.

Håber på udenlandske turister

Australien er netop begyndt at lempe på deres stramme indrejserestriktioner, hvilket vil tillade fuldt vaccinerede turister at rejse ind i landet.

- Misery Beach er lige den slags destination, som turister søger efter. Et afsides, råt og naturligt landskab, hvor du ofte kan have stranden helt for dig selv, siger regionens turistchef, Catrin Allsop, til CNN.