England dropper karantænekrav for uvaccinerede danskere

Storbritannien har opdateret landets rejsevejledning for indrejsende, og der er Danmark nu blevet stemplet 'grønt'.

Det skriver det britiske medie The Independent.

De opdaterede rejsevejledninger betyder, at danskere, der rejser til Storbritannien, nu slipper for at skulle i tvungen karantæne ved indrejse - uagtet om man er vaccineret eller ej.

Tidligere var det sådan, at personer, der ikke er vaccineret, var påkrævet ti dages karantæne. Men fremover er der kun krav om, at rejsende danskere skal fremvise en negativ PCR-test inden for to dage efter ankomst. Dertil må man ikke være ramt af smitte op til afrejse, hvilket kræver man også fremviser en negativ test, der er taget senest 72 timer før afrejse.

Danmark er i pulje med en række andre lande, som alle har fået ændret status til nu at være et 'grønt' land. Det betyder, at der nu gælder de mildeste rejserestriktioner i forbindelse med indrejse til Storbritannien.

Det gælder blandt andet lande som Canada, Finland, Litauen og Schweiz, mens der fortsat er strenge indrejsekrav for lande som Spanien og Grækenland.

Opdateringerne i den britiske rejsevejledning træder i kraft 30. august.

Storbritannien er 'orange'

Selv om briterne byder danskerne velkomne uden betydelige rejserestriktioner, har de danske myndigheder stadig forbehold forbundet med rejser til Storbritannien.

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning er Storbritannien et såkaldt 'orange' land. Det betyder, at myndighederne fortsat fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet grundet dets nuværende situation med coronasmitte.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er dog ikke blevet opdateret som vanligt fredag i sidste uge som følge af situationen i Afghanistan. Det vides derfor endnu ikke, om Storbritannien vil få ændret status foreløbigt.

