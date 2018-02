Er det her verdens pinligste far? Gemte kæmpe dildo i søns håndbagage

Vi kender det nok alle sammen godt fra vores yngre dage. At man syntes, at ens forældre lige var en tak for pinlige, når vennerne var besøg.

De fleste af os er dog så heldige, at flovheden forsvandt med alderen, men for en amerikansk mand fra New Orleans i Louisiana, kan man altså godt forstå, hvis han stadigvæk mener, at hans far er lidt for pinlig.

Ted Andressen overraskede nemlig sønnike således, at han i hvert fald er kandidat til at tage prisen som verdens pinligste far. Ted Andressen besluttede sig nemlig for at snige en stor dildo samt noget tilhørende glidecreme ned i sønnens taske, da de skulle ud og rejse i sidste uge.

Det skriver News.com.au.

Videoen delt og set af 22 millioner

Da sønnen senere skulle gennem sikkerhedstjekket, blev han selvfølgelig stoppet og fik undersøgt de lidt bemærkelsesværdige ejendele, hvilket Ted Andressen - som den pinlige far, han er - valgte at filme og efterfølgende dele på Facebook, så hele verden nu kan grine af episoden.

- Når du pakker et 12 tommer-stort (cirka 30 centimeter) sex-legetøj i din søns håndbagage samt glidecreme, skriver faren i opslaget til videoen, som i skrivende stund er blevet set mere end 22 millioner gange siden torsdag.

I videoen kan man se en medarbejder fra sikkerhedspersonalet i lufthavnen tjekke tasken i gennem, og da hun hiver dildoen op, kan hun ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet.

'Røvhul!'

Sønnen, hvis navn er uvist, ser tilgengæld yderst skrækslagen ud over hendes fund.

- Se dig lige, du ved vist ikke, hvad der er i din taske, siger kvinden, mens man kan høre grin - højst sandsynligt fra Ted Andressen - i baggrunden.

- Røvhul! Var det derfor, jeg skulle gå ud at ryge?, spørger drengen herefter sin far.

Se videoen herunder:

