Er det paradis? Overnatning koster en halv million

Normalt kan du få meget for en million kroner.

Men på det nyåbnede luksusresort Waldorf Astoria Ithaafushi på Maldiverne rækker beløbet ikke til meget mere end to overnatninger.

Her koster en overnatning 80.000 dollar - hvad der svarer til 491.000 danske kroner.

Det skriver CNN.

Der er plads til 24 gæster på den private ø. Foto: Waldorf Astoria

Der ser så sandelig også skønt ud på den 32.000 kvadratmeter store tropeø, som du og op til 23 af dine venner får helt for jer selv, hvis I har pengene.

I kommer alle til at bo helt ned til de kridhvide sandstrande, og bryder I jer ikke om at dyppe tæerne i Det Indiske Ocean, er det dårligt til at sparke sig frem for swimmingpools.

Tropeparadis registrerer første coronatilfælde

Indbegrebet af eksklusivitet

Hotellet beskriver den arkitektoniske stil på øen som 'raffineret, men dog moderne'.

Gæster får deres eget hold af concierges, som det hedder på fransk - en slags opvartere, hvis eneste job er at sørge for, at du får dit livs ferie.

- Øen er indbegrebet af eksklusivitet, siger Nils-Arne Schroeder fra Waldorf Astoria i en pressemeddelelse.

På øen er tre store huse med hver deres særegne stil og design. Foto: Waldorf Astoria

Waldorf Astoria er en hotelkæde med adskillige luksusresorts på Maldiverne, hvoraf nogle er med Michelin-restauranter og lignende gå-ud-steder, som gæster frit kan sejle til eller endda flyve til i vandflyver.

Selv om Maldiverne har været åben for turister siden i sommer, skal du nok ikke regne med at komme afsted lige foreløbig. I Danmark fraråder myndighederne nemlig fortsat alle rejser til udlandet.

