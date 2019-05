Er dine negle rene nok til at blive steward?

Du skal have rene negle og en sund BMI for at få job som steward hos flyselskabet Emirates

Hvis du gerne vil være steward eller stewardesse hos et flyselskab, har du nu chancen hos Emirates, som søger dansk personale.

Men der er en lang række krav, som du skal leve op til for at have en chance for at blive ansat i de højere luftlag.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Nogle af kravene er ganske almindelige, som at du skal være minimum 21 år og være flydende på engelsk i både skrift og tale.

Andre af kravene stikker dog lidt mere ud.

Emirates har meget specifikke krav til, hvordan man skal se ud på optagelsesdagen 15. maj, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at blive kabinepersonale hos dem.

Pæne negle

Du skal være minimum 160 cm høj, du må ikke have synlige tatoveringer, kvinder skal bære makeup, og mænd skal være nybarberet og have kort hår.

Og så er der neglene. Kvinders negle skal være 'rene og manicurerede med neglelak i klar, rød eller fransk manicure'. Mænds negle skal blot være 'rene og manicurerede.'

Et andet krav til kandidater er, at de skal være fysisk klar til den krævende rolle 'ved at have en sund Body Mass Index (BMI).'

Startløn på 18.000 kroner

Som steward får man lov til at rejse jorden rundt, og ansøgerne hos Emirates kan også se frem til alverdens oplevelser - blandt andet at udforske 160 byer på seks kontinenter, lover opslaget.

'Din arbejdsplads bliver en af verdens nyeste og mest moderne flyflåder bestående af Airbus A380 og Boeing 777-fly.'

Emirates fortæller også, hvad man kan forvente i lønningsposen. En nyansat får en startløn på gennemsnitligt 9770 dirham, som varer til lige under 18.000 danske kroner.

Hvis du har lyst til at se mere til kravene til kabinepersonalet, finder du dem alle her.

På samme side kan du også blive klogere på, hvordan du kommer i betragtning til jobbet, hvis du har fået blod på tanden. Bare sørg for ikke at have jord under neglene.