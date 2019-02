Er du klar? Her ser du 'supermånen' i fuld størrelse

2019 vil opleve tre supermåner. Én af dem har allerede passeret i sidste måned, mens den næste, og årets største, vil kunne ses på tirsdag den 19. februar.

Det er er utroligt syn, og der er ingen grund til at misse oplevelsen.

Derfor har Travel and Leisure fundet ud af, hvilken tid man skal se naturfænomenet, hvis man er en af dem, der godt kan lide at bruge sin fritid på at jagte utrolige natursyn.

Fænomenet på tirsdag kaldes Super-snow-moon, fordi den kan ses på den koldeste tid af året.

Hvad er en supermåne?

En supermåne opstår, når månen er tættere på Jorden end normalt og derfor synes ekstra stor.

Den 19. februar vil månen være 356,761 kilometer fra Jorden, og det bliver sjældent tættere på en det. Supermåne sker én gang om måneden, men det bliver kun et særsyn, når det falder sammen med en fuldmåne.

Derfor er det også den største oplevelse, hvis man sørger for at sidde til rette på det rigtige tidspunkt.

I USA sker det ved solnedgang omkring klokken 16.30, amerikansk tid, mens det i Danmark vil finde sted 16.53, dansk tid.

Ifølge Travel and Leisure vil du desuden kunne se den aller største version af supermånen ved solopgang tidligere på dagen.

