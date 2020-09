Et års mareridt: - Fremmede nægter at forlade vores feriehus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I september 2019 fløj norske Jørn Hokholt og hans kone til Spanien for at se til deres feriebolig i Torre del Mar ved Malaga. Det var de blevet opfordret til, efter at spansk politi havde observeret, hvad det betegnede som ’gamle kendinge’ i huset.

Ferieboligen i det sydlige Spanien har været på familien Hokholts hænder i over 50 år, men da Jørn Hokholt og hans kone ankom til adressen, kunne de se flere ’store mænd’ hænge ud i haven. Det skriver den norske netavis vi.no.

Det norske par følte sig utryg ved situationen, men politiet ville ikke hjælpe og frarådede en direkte konfrontation med mændene. Parret talte med deres advokat, og efter en uge samlede Jørn Hokholt mod til at ringe på døren i sit eget hjem.

Spansk politi kan ikke fjerne okkupanterne, da det strider imod landets lov om, at alle har ret til et sted at bo. Privatfoto: Jørn Hokholt

- Den ene mand blev rasende og gik truende mod mig, mens han råbte ukvemsord. Det var en stor fyr med bar overkrop og mange tatoveringer, siger Jørn Hokholt til vi.no.

100.000 huse er besat

Efterfølgende var det ikke Jørn Hokholt, men de fremmede mænd, som ringede til politiet.

I dag er der gået et år, og Jørn Hokholt er stadig nægtet adgang til ferieboligen, som han sammen med sin søster har arvet fra sin mor, der købte huset sidst i 60’erne.

Ifølge NRK, der var det første medie til at fortælle om feriemareridtet på Solkysten, er situationen ikke usædvanlig. Omkring 100.000 huse i Spanien er beboet af fremmede (i norske medier ’husokkupanter’), der nægter at flytte.

Besættere fristes man til at kalde mændene med danske gloser. Og så alligevel ikke. De fremmede har nemlig loven på deres side. Ifølge den spanske grundlov har alle ret til et sted at bo, og har man opholdt sig 48 timer i et hus, uden at der er taget kontakt til politiet, kan man ikke blive smidt på gaden.

Okkupanter på terrassen i Jørn Hokholts feriehus i Torre del Mar. Privatfoto: Jørn Hokholt

Ejerne af en okkuperet bolig kan forsøge at gå rettens vej, men det trækker ofte i langdrag. Det er Jørn Hokholt og hans familie et levende eksempel på. I et år har de nu kæmpet for at få deres feriebolig tilbage, men altså uden held.

Betaler stadig elregningen

På et tidspunkt i det kafkaske forløb rejste Jørn Hokholt til Torre del Mar for at undersøge, hvorfor der ikke var kommet afklaring på hans politianmeldelse. Her fik han en overraskende besked: Der ville ikke komme nogen kendelse i sagen. Ifølge myndighederne havde Jørn Hokholt nemlig ’ikke vist nok engagement’ i at få de fremmede mænd ud af sit hus.

- Politiet havde frarådet os at konfrontere okkupanterne, fordi de var kriminelle og farlige. Nu blev det brugt imod os, siger han til vi.no.

Jørn Hokholt har siden forsøgt sig med flere anmeldelser, han har allieret sig med adskillige advokater, konsulat, ambassade og medier. Alt sammen uden held.

Jørn Hokholts mor købte huset i 60’erne, og siden har det - i hvert fald på papiret - været på norske hænder. Privatfoto: Jørn Hokholt

Sidst han opsøgte huset, skete det med tykke handsker og baseballbat, men okkupanterne var forberedt. Nu vogtede en pitbull ved havelågen.

- Det mest triste var, hvor meget hærværk de havde lavet. Hoveddøren var knust, det flød med skraldeposer, og vores møbler stod udenfor og blev ødelagt.

Jørn Hokholt betaler stadig for husets el- og vandforbrug.

Ingen respekt for ejendomsrettigheder

Ekstra Bladet har været i skriftlig kontakt med Jørn Hokholt.

- Det har været en lang og meningsløs kamp, skriver han i en mail.

- Vi må acceptere, at vores hus er total ødelagt. Og at der ingen forsikringsdækning er, fordi det er så almindeligt et fænomen i Spanien, skriver Jørn Hokholt.

Ifølge ham er der ’ingen respekt ejendomsrettigheder’ i det sydeuropæiske land.

- Vi har fået vores hus invaderet af professionelle okkupanter, der kender systemet og ved, hvordan man udnytter det maksimalt. De venter formentlig på, at vi køber dem ud. Og så flytter de. Men det har vi ingen intention om at gå med til, selv om det er en almindelig måde at få afsluttet de her sager på.

