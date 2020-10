Et af de største fund i nyere tid: Nu afsløres indholdet

Arkæologer har fundet et stort antal sarkofager, hvor man i to årtusinder lod Egyptens konger stede til hvile

Pressefolk fra hele verden var lørdag samlet foran Djosers trappepyramide syd for Cairo.

De flokkedes om at få de bedste billeder, mens arkæologer åbnede lågerne på et udvalg af de 59 sarkofager, som de seneste måneder er blevet fundet i Saqqara. Et mystisk og fascinerende sted, der i to årtusinder blev brugt til at begrave Egyptens konger i oldtidshovedstaden Memphis.

Ikke overraskende viste det sig, at der var tale om mumiekister.

Under låget på de velbevarede kister gemte sig nemlig de balsamerede rester af spidsborgere fra det gamle Egypten. Præster, højtstående embedsmænd og andre fremtrædende personer i det 26. dynasti, formoder man.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Er i formidabel stand

Kisterne menes at være begravet for mere end 2500 år siden. Alle var uåbnede og i særdeles flot stand med dekorationer og farverige mønstre.

Der blev set stort på afstandskrav og smitterisiko, da arkæologerne åbnede den første kiste. Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

Mumierne var svøbt ind i gravklæder med hieroglyffer og farver, der i høj grad var intakte. Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

Sarkofagerne er fundet ad flere omgange og er blevet kaldt en af de største arkæologiske opdagelser i Egypten i nyere tid.

- Vi er meget glade for denne opdagelse, sagde Mostafa Waziri, der er Egyptens minister med ansvar for kulturarv og antikkens verden, i forbindelse med afsløringen af sarkofagernes indhold.

Ikke færdig med at lede

Man kunne tro, at den nu stod på efterårsferie for de egyptiske arkæologer, men det er langt fra tilfældet. Forude venter nemlig et stort arbejde med at lirke kister op og identificere mumier.

Heller ikke gravearbejdet er slut, for der kan meget vel ske at skjule sig flere oldtidsfund i de dybe skakter i Saqqara, hvor de 59 sarkofager er hentet op.

Sarkofagerne blev fundet i en 11 meter dyb skakt i Saqqara syd for Cairo. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Til gengæld venter der en ny og anderledes tilværelse for mumierne.

De skal frem i lyset og vil fremover være at finde i udstillingsmontre på The Grand Egyptian Museum i Giza, skriver Al Jazeera.

The Grand Egyptian Museum er et kommende museum, der er planlagt til at åbne i 2021.

