Etbenet kvinde nægtet adgang til turistattraktioner

De fleste, der har været i den franske hovedstad, Paris, har været en tur forbi Eiffeltårnet og kender til de 300 kilometer lange underjordiske gange i byens nedlagte kalkstensbrud, katakomberne.

De to steder er nogle af de meste berømte seværdigheder i storbyen og bliver hvert år besøgt af mange millioner turister, der enten vil tage turen op i det 300 meter høje vartegn eller gå ned i katakomberne, hvor 1,5 kilometer er åbent for offentligheden.

Derfor er skuffelsen og raseriet enorm hos en etbenet australsk turist ved navn Roya Abdolhosini, da hun i to omgange er blevet afvist ved indgangen til begge seværdigheder i forbindelse med to separate rejser til Paris.

Det skriver News.com.au.

Roya Abdolhosini - med kunstnernavnet 'Roya the Destroya' - bor i Belgien, men rejser verden rundt for at optræde med cirkuslignende forestillinger og poseringer, som er noget nær umulige at efterligne - selv for folk med to ben.

Se et par billeder af hendes kunnen herunder (artiklen fortsætter under billederne):

Afvist af hensyn til sikkerheden

Ifølge Roya Abdolhosini blev hun afvist ved begge seværdigheder i Paris netop fordi, hun mangler sit ene ben:

- Jeg har aldrig følt mig mere handicappet i mit liv, end jeg gør, når den slags øjeblikke sker - og kun på grund af juridiske årsager eller en lille sætning på et stykke papir, skriver den rasende australier i et opslag på Facebook.

- Først var det Eiffeltårnet, der afviste at give mig adgang til toppen på grund af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med en eventuel evakuering, og nu er det katakomberne, der nægtede at lade mig komme ind, fordi jeg er 'handicappet', fortsætter hun.

Ifølge Roya Abdolhosini var medarbejderne ved Eiffeltårnet høflige, da de afviste hende sidste år, mens personalet ved katakomberne var respektløse, da de afviste hende i denne måned:

- Efter at jeg blev viderestillet til chefen over telefonen, smed han røret på. Da jeg så gav medarbejderen telefonen tilbage, gik han bare væk fra mig, skriver den etbenede turist og påpeger, at hun fik at vide, at dét at lukke hende ind ville svare til at 'lade en blind person flyve et fly'.

- Gjorde mig rasende!

I et efterfølgende interview med ABC siger hun følgende:

- De er så fikseret på regler, og det er så latterligt, for det er jo ikke som om, at mennesker kommer i én form eller én størrelse, siger hun og påpeger, at hun så adskillige overvægtige personer samt små børn og ældre mennesker få adgang.

Altså folk, som højst sandsynligt også vil have svært ved at evakuere hurtigt, hvis en nødsituation skulle opstå.

- Du kan ikke bare lave én regel for alle mennesker. Det gjorde mig rasende!, siger Roya Abdolhosini til det australske medie.

En talsmand fra katakomberne har efterfølgende undskyldt for, hvordan Roya Abdolhosini blev behandlet:

- Det er en uheldig hændelse, som vi beklager. Vi tolererer ikke denne slags opførsel, men prøver på at byde alle velkomne.

