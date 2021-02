Etna i kæmpe brag: Ikke set større i mange år

Den sicilianske vulkan Etna buldrer og brager i disse dage.

Godt nok har vi at gøre med Europas mest aktive vulkan, men de seneste uger har alligevel været noget helt særligt.

Ikke mindst mandag, da en 1500 meter høj lavafontæne skød i vejret fra vulkanens sydlige krater.

Etna har tidligere spyet lava endnu højere op i luften. I 1789 skulle et gigantisk udbrud have nået 3000 højdemeter og oplyst himlen i sådan en grad, at man kunne læse bøger om natten. Foto: Antonio Parrinello/Ritzau Scanpix

Den 1500 meter høje lavafontæne var omsluttet af en gigantisk røgsky. Foto: Antonio Parrinello/Ritzau Scanpix

Udbruddet er 'et af de mest bemærkelsesværdige i flere årtier', lyder det fra flere vulkaneksperter i Guardian.

- Etna laver lidt af et show i disse dage, siger vulkanologen Marco Neri.

- Vi har ikke set så store eksplosioner i mange år. Men som det ser ud i øjeblikket, er der ingen risiko for befolkningen, bortset fra at røgen kan skabe vejrtrækningsproblemer i nogle få timer, og at asken dækker bygninger og gader.

Kolossale røgskyer

Etna er 3323 meter høj og dermed den største vulkan i Europa. Den er kendt som en eksplosiv vulkan, der ofte er i udbrud.

Orangerøde lavafontæner er intet særsyn for indbyggere i den nærtliggende by Catania, der i år har haft ekstra travlt med at skylle aske af vinduer og bilruder.

Etna ligger på den italienske ø Sicilien nær byen Catania. Foto: Antonio Parrinello/Ritzau Scanpix

Mandagens udbrud fik enorme røgskyer til at rejse sig og fik også store sten til at styrte ned fra himlen flere kilometer væk.

De italienske vulkanologer fastholder, at aktiviteten er normalt, og at der ingenting er at være bange for.

Vulkanen Etna er i udbrud