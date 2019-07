EU-dom fastslår: Disse flypassagerer får nu også kompensation

Fremover kan ét flyselskab blive tvunget til at kompensere passagerer for et andets selskabs forsinkelse

En ny afgørelse om rettigheden til kompensation ved forbindende fly under samme booking, giver nu flypassagerer over hele verden ret til at få kompensation, selvom et andet flyselskab er skyld i forsinkelsen.

Det oplyser flykompensationsselskabet Airhelp i en pressemeddelelse.

EU-domstolen har netop truffet en afgørelse til passagernes fordel i en sag, som får betydning for flypassagerer i hele verden.

Baggrunden for dommen er en sag, hvor elleve passagerer skulle fra Prag til Bangkok via Abu Dhabi. Det første af disse forbindende fly var med flyselskabet České Aerolinie, som ankom efter planen i Abu Dhabi. Det næste fly med Etihad Airways mellem Abu Dhabi og Bangkok kom imidlertid 8 timer og 8 minutter for sent.

Da dette er en forsinkelse på mere end 3 timer har passagererne ret til kompensation.

- Dette betyder i praksis, at danske flypassagerer kan få kompensation fra det flyselskab, der har solgt billetten, når der opstår forsinkelser ved mellemlandinger i og uden for EU, selvom der er flere forskellige flyselskaber involveret, fortæller Christian Nielsen, juridisk chef ved Airhelp.dk, i pressemeddelelsen.

Code sharing

På ruten fra den ovenstående sag har de to flyselskaber aftalt, at Etihad Airways står for transporten ved at stille fly og mandskab til rådighed, men at České Aerolinie gerne må sælge billetter til ruten, som om det var dem, der flyver ruten. Dette hedder 'code sharing'.

Det er en måde for visse flyselskaber at fylde deres fly op med passagerer fra andre flyselskaber og for andre flyselskaber at sælge attraktive ruter, som man reelt set ikke flyver selv.

EU-dommen har nu afgjort, at passageren kan kræve kompensation fra det flyselskab, som passageren købte den samlede rejse hos, i sagen České Aerolinie. Det forudsætter dog, at alle flyvninger på strækningen er booket på én gang.

- Det er rigtigt set af EU-domstolen, at de færreste passagerer forstår forholdet mellem flyselskaberne i 'code sharing', og at det logiske er, at man kræver kompensation fra det flyselskab man købte rejsen hos. Man skal huske at flyselskaberne kan aftale internt, hvem der i sidste ende står med regningen, siger Christian Nielsen, juridisk chef ved Airhelp.dk i pressemeddelelsen.

- Der er sikkert en masse advokater i gang lige nu med at få omskrevet code sharing-aftalerne, så de passer til de nye forhold. Men det er også det. Denne dom betyder ikke, at der skal betales mere i kompensation, blot at det er lettere for forbrugeren at stå på sin ret, siger han.

Det er første gang i historien, at en afgørelse pålægger ét flyselskab at betale kompensation for en forsinkelse, som et andet flyselskab var skyld i.