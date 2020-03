EU-kommissær: Virus koster turismen 7,5 milliarder om måneden

Europa har mistet to millioner hotelovernatninger i januar og februar

Louvre i Paris er lukket, flyselskaber reducerer i afgange, og Venedigs gondoliere må se langt efter turisterne, der i den grad er søgt væk fra de ellers så overfyldte kanaler.

På grund af spredningen af coronavirus bliver turisterne i højere grad hjemme.

Det kan allerede ses på bundlinjen i turismeindustrien. Det siger EU-kommissæren for det indre marked, Thierry Breton.

Til den franske TV-kanal BFMTV udtalte han mandag, at det antages, at coronavirus vil koste turismeindustrien i Europa 1 milliard euro (7,5 milliarder kroner) om måneden.

Hotellerne i EU har samlet mistet to millioner overnatninger i januar og februar.

- Kineserne er ikke kommet til Europa siden januar. Det betyder, at vi har mistet to millioner overnatninger. Det er en milliard euro om måneden siden januar, siger Thierry Breton.

Italien hårdt ramt

I en pressemeddelelse forklarer den italienske turistorganisation Assoturismo, at turisterne har aflyst hotelbookinger for hvad der svarer til 200 millioner euro (1,5 millarder kroner), siden det kom frem, at især de norditalienske regioner er ramt af mange smittede med coronavirus.

- I nyere historie har italiensk turisme aldrig oplevet en krise som dette. Det er det mørkeste tidspunkt. Ikke engang 9/11 havde så stor en indvirkning, siger Vittorio Messina, præsident for Assoturismo.

Tallene baserer sig udelukkende på data fra hoteller, B&Bs og rejsebureauer. Dermed er tabt indtjening på barer, museer, transport, restauranter og butikker ikke talt med.

Turisme er ifølge EU-Kommissionen den tredje største sektor i EU's økonomi. Turismen genererer 10,3 procent af EU's bruttonationalprodukt og beskæftiger 27 millioner mennesker.

Kineserne er den største gruppe af internationale gæster i EU. Efterfølgende kommer amerikanere og russere.