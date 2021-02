EU-land siger nej: Vi vil ikke have vaccinepas

Kroatien er det første EU-land til at afvise vaccinepas for turister

Tilhængere mener, at vaccinepasset er vejen til at genoplive turismen, kritikere anklager det for at dele befolkninger op i to.

En ting står dog klart: Det splitter EU’s regeringsledere.

Onsdag sagde finansminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde, at et digitalt coronapas er på vej i Danmark. Det samme gør sig gældende andre steder i Europa, ligesom flere lande presser på for et fælles EU-vaccinepas.

Men der er også lande, som er imod.

Et af disse lande er Kroatien. Som det første EU-land melder det nu ud, at det ikke kommer til at kræve vaccinepas af turister til sommer.

Det skriver standby.dk.

Island klar til de første vaccinepas

Foran i køen

Det er landets turistminister Nikolina Brnjac, der ifølge standby.dk siger nej til det ombejlede rejsebevis.

- Forslag om krav om et covid-pas, som visse lander taler for, kan unægtelig lette ved rejser og grænseovergange, men bliver absolut ikke en betingelse for indrejse i Kroatien, siger hun.

Kroatien er ellers et stort turistland. Det anslås, at turisme udgør omkring 20 procent af landets bruttonationalprodukt. Alligevel foretrækker de kroatiske myndigheder en løsning, hvor man arbejder videre med sidste års coronarestriktioner, ligesom at man vil stille turistsektoren foran i køen til vaccinestik.

Kroatien har ifølge Worldometer haft 234.153 smittede og 5106 dødsfald med corona.

1,44 procent af Kroatiens befolkning har modtaget første vaccinestik, viser den seneste opgørelse fra Our World in Data.

Dubai-hotel giver rabat til vaccinerede