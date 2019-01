Europæisk by indfører entré for endagsturister

15 år.

Så længe har myndighederne i den populære turistby Venedig forsøgt at få et indført et gebyr for at få endagsturister til at betale et ekstra gebyr for at besøge den italienske storby, og nu er det endelig lykkes.

Det skriver byens borgmester, Luigi Bruganaro, på Twitter ifølge The Independent.

Feriegæster, der overnatter på hotel i byen skal allerede nu betale en ekstra skat på mellem 1-5 euro (7,50-37,50 kroner) pr. dag for at bo i byens, men det nye gebyr vil altså betyde, at også endagsturister fremover skal betale en ekstra skat for at gå på sightseeing i kanalbyen.

Det er uvist, hvad prisen på den nye 'entre' skal være, men flere medier skriver, at gebyret vil lyde på op til ti euro.

Ifølge byens borgmester skal den nye skat 'beskytte dem, der lever, studerer og arbejder i Venedig'.

- Afgiften vil give os bedre mulighed for at administrere byen, holde den ren og til at tilbyde innovative ydelser til vores gæster - samt give indbyggerne et mere passende liv, lyder det fra Luigi Bruganaro ifølge det britiske medie.

Turister får indbyggerne til at flygte

Det anslås, at knap 25 millioner turister rejser til Venedig hvert år, hvilket tidligere på året fik myndighederne i byen til at stramme reglerne for at holde styr på de mange besøgende.

Det anslås yderligere, at 'kun' hver femte turist overnatter i byen, og derfor kan byen altså se frem til at få en del penge ud af den nye turistskat, som skal bruges til at vedligeholde bygninger og monumenter samt til at holde byen ren.

Den italienske regering regner med, at gebyret vil indbringe op mod 50 millioner euro om året.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan gondol-byen med blot 60.000 indbyggere har kæmpet med den voldsomme turisme, som får indbyggerne til at flytte væk fra byen.

I sommer indførte myndighederne blandt andet et nyt vagtkorps til at holde øje med, at turisterne følger reglerne, som blandt andet indebærer, at turister ikke må gå rundt i bar mave, bade i byens kanaler eller fodre duerne.

