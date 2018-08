Europæisk hovedstad har fået nok af bræk i gaderne

Det er ikke meget mere end en uge siden, at myndighederne i Amsterdam måtte ud og advare turister om, at den hollandske storby er blevet en 'lovløs jungle', hvor politet fuldstændig har mistet kontrollen.

I slutningen af juli kunne byens ombudsmand, Arre Zuurmond, således fortælle, hvordan unge mandlige turister skaber uroligheder om natten i især det berømte Red Light District.

Og nu viser det sig, at problemerne med turisterne i det famøse distrikt har udvidet sig til dagstimerne også.

Det skriver The Sun.

Bræk og affald flyder

Ifølge det britiske medie har den europæiske hovedstad nemlig så store problemer med turisters efterladenskaber fra de natlige fester i Red Light-distriktet, at gaderne flyder med bræk og affald.

Derfor har myndighederne i Amsterdam nu indført såkaldte rengøringspauser, hvor de lukker ned for offentligheden således, at området kan blive fuldstændigt rengjort.

- Udover allerede eksisterende foranstaltninger vil Amsterdam nu indføre ekstra foranstaltninger for at reducere presset i midtbyen og for at forbedre adgangen til De Wallen (Red Light District, red.), skriver byrådet i en offentlig udtalelse, som fortsætter:

- Dele af Red Light District vil blive lukket ned for offentligheden, så vi kan rydde gaderne for affald og bræk. Det flyder med affald i gaderne, og derfor vil disse 'rengørings-pauser' træde i kraft på bestemte gader.

Ifølge byrådet vil de mest bræk- og affaldsfyldte gader blive kategoriseret som 'røde zoner', og disse gader vil blive fuldstændigt spærret, mens der bliver gjort rent.

Andre gader, hvor det ikke er så slemt, vil nøjes med at få lukket små områder ned, så turister og lokale stadig kan komme igennem.

