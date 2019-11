'Europas g-punkt - Ingen ved hvor det er, men når de finder det, er det fantastisk'.

Sådan reklamerede hovedstaden i Litauen, Vilnius, for sig selv sidste år. Reklamen skabte stor debat i det overvejende katolske land. Alligevel tyder noget på, at den har været effektiv.

Se også: Minister vil bruge kurvede damer til at tiltrække turister

Reklamekampagnen vandt i onsdags en pris for den bedste kampagne af sin slags ved International Travel and Tourism Awards i London.

Men udover flotte priser for den opfindsomme reklame, så har den også virket. Sidste år steg antallet af besøgende i Vilnius med 12,5 procent. Og gæster fra Tyskland og Storbritannien, hvor kampagnen blev rullet ud, steg med henholdsvis 37,8 procent og 20,5 procent. Det fortæller direktøren ved Go Vilnius, Inga Romanovskienè, til CNN.

- Vores mål er at tiltrække flere unge, nysgerrige rejsende, som er interesseret i at opdage nye spændende destinationer, siger hun til CNN.

Artiklen fortsætter under videoen ...



Forargede biskoppen

Kampagnen skabte store overskrifter, da den blev lanceret sidste år. Præsterne i landet var ikke specielt tilfredse med reklamen, og de blev ret forargede over den.

Biskoppen af Vilnius advarede mod, at reklamen signalerede, at Vilnius var en ‘by for sexturisme’, mens den litauiske regering anmodede Go Vilnius om at udskyde lanceringen af kampagnen til efter pavens besøg i landet. En anmodning som blev afvist.

Se også: Fars fede datingferie: Søger 'søde døtre' til sønner i avis

Ville ikke støde folk

Inga Romanovskienè forklarer til CNN, at reklamen ikke havde til hensigt at støde nogen. Hun tror samtidig heller ikke på, at kampagnen har tiltrukket de forkerte mennesker.

- Kampagnen var specielt populær hos 18-35-årige. Kampagnen handler om humor og evnen til ikke at tage sig selv alt for seriøst, og jeg tror, at disse ting specielt bliver sat pris på af uddannede og ældre mennesker. Jeg tror ikke, at kampagnen har haft en negativ påvirkning, siger Inga Romanovskienè.