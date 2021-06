Europas nye prestigetog kommer til Danmark

Nogle gange er fremtiden ikke helt så futuristisk, som Hollywood vil have os til at tro.

For eksempel når det gælder rejser mellem forskellige lande i Europa. Her er der snak om alt fra førerløse droner til supersoniske jetfly, men måske virkeligheden nærmere skal findes i noget så kedeligt og gammeldags som jernbanenettet?

Det er i hvert fald tilfældet, hvis du spørger i EU, hvor 2021 er 'officielt togår'.

I den forbindelse vil unionens indbyggere i efteråret blive belønnet med et nyt togselskab.

Connecting Europe Express hedder det midlertidige selskab, der i bedste 'Ticket to Ride'-stil skal køre på kryds og tværs af kontinentet og gør holdt i ikke færre end 26 lande, herunder også Danmark.

Det skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Skifter tog tre gange

Togselskabets primære formål er at sætte fokus på togrejsen som transportform.

- Idéen er at få os til bedre at forstå de udfordringer, som den europæiske jernbane skal overvinde for at blive den dominerende transportform, skriver Connecting Europe Express på sin hjemmeside.

EU’s specialtog kører fra Lissabon i begyndelsen af september, hvorefter der venter en 20.000 kilometer lang rejse med sidste stop i Paris 7. oktober.

Undervejs gør det holdt i 70 europæiske byer, og København får besøg 1. oktober.

Ifølge Politiken vil der blive brugt tre forskellige tog, da ikke alle lande har samme sporbredde.

Connecting Europe Express får seks vogne, hvoraf de to er til en udstilling om den teknologiske udvikling af togrejsen. De resterende vil blive brugt til konferencer og almindelige sidde- og sovepladser.