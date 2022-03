Evakuerer vilde dyr fra krigen i Ukraine

For nylig blev seks løver evakueret fra det krigshærgede Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De er nu ankommet til mere sikre omstændigheder, hvor der tages vare på dem på dyreinternater i Spanien og Belgien.

Løverne blev i første omgang evakueret til en zoologisk have i Polen.

Her blev de sammen med seks tigre, to vilde katte og en vild hund transporteret i en lastvogn, hvor de i knap to dage kørte nær frontlinj

Lastbilen, der kørte omkring 1000 kilometer fra Kiev til den polske grænse, stod på et tidspunkt ansigt til ansigt med russiske kampvogne, skriver AFP.

Ved grænsen blev dyrene overført til en polsk lastbil, mens den ukrainske chauffør vendte hjem til sine børn.

Det har i alt taget omkring ni dage at få dyrene bragt i sikkerhed på dyreinternaterne.

Foto: Animal Advocacy and Protection/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Animal Advocacy and Protection/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Animal Advocacy and Protection/AFP/Ritzau Scanpix

Reddet fra dårlige forhold

Fire af løverne blev evakueret fra et krisecenter, som ligger i nærheden af Kiev. Her boede de, fordi de før krigen blev reddet fra kummerlige kår, efter at de blev fundet i et lille bur i et indkøbscenter.

En femte løve blev holdt som kæledyr i en lille lejlighed, hvor den blev fodret med kattemad, mens den sjette løve blev reddet fra en natklub i Ukraine, hvor den blev brugt som underholdning.

De seks løver har dermed levet under dårlige forhold - også lang tid før Ruslands invasion af Ukraine. Krigen har dog selvsagt gjort dyrenes tilværelse mere usikker, hvorfor det blev prioriteret, at dyrene skulle evakueres.

Det er en lang og udfordrende rejse at transportere store dyr - en proces, der kan blive endnu mere udfordrende, hvis der er tale om rovdyr, og især hvis der tilmed er tale om krig.

I sidste uge flyttede cirka 50 zoo-ansatte ind i en zoologisk have i Kiev i forsøg på at redde en række dyr, som endnu ikke er evakueret. Det kan du læse mere om her.