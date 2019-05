Everest er 'verdens højeste losseplads': Nu er tre ton skrald og fire lig fjernet

Et team af særligt udvalgte 'skraldemænd' er i gang med den massive opgave at få fjernet store mængder skrald fra Mount Everest

Verdens højeste bjerg er fyldt med skrald, og tilbage i april blev et særligt udvalgt rengøringshold på 14 personer sendt op på Mount Everest for at fjerne nogle af de massive mængder skrald, som er på bjerget.

I takt med at flere og flere håbefulde mennesker gennem tiden er taget til Nepal for at prøve kræfter med at bestige de 8.848 meter, stiger den mængde skrald, som ligger tilbage på bjerget, når bjergbestigerne rejser hjem.

Det har fået nogen til at kalde Mount Everest for 'verdens højeste losseplads'.

Afføring, klatreudstyr og ligene af døde bjergbestigere ligger således og flyder på verdens højeste bjerg.

Nu er 'skralde'-teamet godt i gang med at fjerne skrald fra Mount Everest. Faktisk har de allerede fået fjernet tre ton skrald og fire lig fra verdens højeste bjerg.

Det skriver flere medier, blandt andre CNN og The Himalayan Times.

Ti tons i alt

Opgaven med at fjerne skrald fra Mount Everest begyndte 14. april, og ifølge Dandu Raj Ghimire, som er departementschef i Nepals turistministerium, tog temaet for alvor hul på opgaven i området 29. april.

- Vores hold har nu nået Everest Base Camp for oprydningskampagnen. Alle nødvendige ting inklusive mad, vand og ly er på plads, sagde han ved en pressekonference i Kathmandu, ifølge TV2.

Tre ton skrald er allerede blevet indsamlet og fjernet fra bjerget med helikopter. Faktisk regner myndighederne med, at det vil være muligt at indsamle helt op til ti tons.

Desuden har teamet allerede i området omkring Base Camp fundet ligene af fire bjergbestigere. Det anslås, at omtrent 300 har mistet livet på Everest i forsøget på at bestige bjerget.

Tidligere på året kom det frem, at der dukker flere og flere lig op på Mount Everest i takt med, at global opvarmning får bjergets gletsjere til at smelte.

Ud af de 300, som man anslår har mistet livet på Everest, regner man med, at 200 af ligene stadig befinder sig på bjerget, så det er sandsynligt, at rengøringsteamet vil finde mange flere lig.

Ligene vil ifølge myndighederne blive fjernet fra bjerget, når de findes.