Evolutionen i nyt lys: Arkæologer opdager ukendt menneskeart

De hidtil ukendte fortidsmennesker levede side om side med vores forfædre for 100.000 år siden

Israelske arkæologer har gjort en opdagelse af 'stor videnskabelig betydning'.

De har opdaget en hidtil ukendt menneskeart, der kaster nyt lys over udviklingen neandertalerne og det moderne menneske. Det skriver BBC.

Den nyopdagede menneskeart har fået navnet 'nesher ramla homo'. Der er tale om et fortidsmenneske, som opstod for cirka 400.000 år siden og i sin sidste tid formentlig har levet side om side med homo sapiens i Levanten.

Fragmenter af kraniet og et kæbeben. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Opdagelsen blev gjort i forbindelse med en udgravning i et stenbrud på en cementfabrik nær byen Ramla i Israel. Her fandt arkæologer de fossile rester af et kranium og en kæbe.

Knogleresterne, der er mellem 120.000 og 140.000 år gamle, er efterfølgende blevet sendt til analyse på et laboratorium, hvor det er bekræftet, at de tilhører en ny type tidligt menneske, der indtil nu har været ukendt for videnskaben.

Den 'forsvundne race'

Nesher ramla homo kan ikke siges at ligne det moderne menneske. De har flade hoveder, store tænder og ingen kæbe. Til gengæld har de flere fællestræk med et andet fortidsmenneske - neandertalerne.

Dermed ser videnskaben ud til at have fundet en ny brik i puslespillet om den menneskelige evolution

En 3D-model med kranie- og kæbefragmenter fra den nyopdagede menneskeart. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Forskerne bag studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science, argumenterer for, at nesher ramla homo meget vel kan være den 'forsvundne race', som parrede sig med homo sapiens for 200.000 år siden.

De mener også, at opdagelsen giver et hint om et andet af videnskabens mysterier - hvorfor neandertalerne allerede havde gener fra homo sapiens, da de to arter første gang stødte panderne sammen i Europa.

Foruden de to stykker knogle fandt arkæologerne stenværktøj og knoglerester fra dyr.