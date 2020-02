Excentrisk forretningsmand lancerer nu krydstogtrejser

Verdenskendte dj's, private karaoke-rum, tatovører, pladebutikker, endeløse fester og en omgang yoga, når det hele bliver lidt for vildt.

Det er, hvad forretningsmanden Richard Branson lokker med, når han vil forsøge at få unge rejsende med på hans første krydstogtskib, Scarlet Lady.

- Jeg har drømt om at starte mig eget krydstogtselskab, siden jeg var i 20'erne, og jeg er begejstret for, at det øjeblik nu er kommet, siger han i en udtalelse ved lanceringen af skibet fredag.

Richard Branson ejer blandt andet allerede et flyselskab, en bank og et rejsebureau. I fremtiden håber han endda på at kunne sende turister ud i rummet. Men først vil han sende dem ud på de store have.

Et billede af Richard Branson, stifter af Virgin Group, er sat op på en skærm på krydstogtsskibet Scarlet Lady. Foto: Simon Dawson / Reuters

Dårlig timing for krydstogtindustrien

Richard Branson mener ikke, at det nye krydstogtskib vil blive påvirket af krisen omkring coronavirus, da Scarlet Lady vil få base i USA og Caribien.

- Selvfølgelig er det, som skete i Japan, virkelig uheldigt. Men jeg tror på lang sigt, vil det være ubetydeligt. Jeg tror, at det faktum, at vi er baseret i Amerika, betyder, at vi ikke vil lide under det. Folk booker mere end nogensinde lige nu, siger Richard Branson til Reuters.

Virgin Voyages første skib Scarlet Lady ved Dover Havn. Foto: Simon Dawson / Reuters

Børn ikke tilladt

Virgin Voyages afslørede det første skib ud af fire i byen Dover i England i fredags. Scarlet Lady skal sejle sin jomfrutur til USA og Caribien i slutningen af marts, og den første tur med betalende passagerer vil afgå 1. april. Målgruppen for turen er primært festglade unge. Børn er ikke tilladt på skibet. Man skal derfor være 18, før man må komme ombord.

Scarlet Lady er bygget på skibsværftet Fincantieri i Italien. Der er plads til 2770 passagerer og 1160 medarbejdere.

Krydstogtrejser er fordoblet siden 2009. I år forventes det, at 32 millioner mennesker vil tage på krydstogtrejse. USA er det største marked for passagerer, hvor Caribien og Middelhavet er de mest populære destinationer for de ledende krydstogtselskaber, som Carnival, Royal Caribbean og Norwegian.

Virgin Voyages tilbyder også rejser til disse to destinationer. Det næste af selskabets skibe, som snart står færdigt, hedder Valiant Lady, og det skal sejle i Middelhavet fra foråret 2021.

En kvinde går ind i en natklub ombord på krydstogtskibet Scarlet Lady. Foto: Simon Dawson / Reuters

