Få dage fra målstregen: Seychellerne har vaccineret 97 procent

Ikke nok med at Seychellerne råder over nogle af verdens skønneste sandstrande og i disse dage har temperaturer på 27-29 grader, så er landet også få dage fra at være i mål med sit vaccinationsprogram.

Det oplyser landets sundhedsmyndigheder på Facebook.

Seychellerne har 98.000 indbyggere, men heraf er mange børn og skal ikke vaccineres, hvorfor det officielle mål er at vaccinere 70.000 indbyggere.

Og arbejdet er næsten færdigt, da 68.045 indbyggere i skrivende stund har fået første stik, hvilket svarer til 97 procent af den samlede målgruppe.

Lidt flere mangler at få stik nummer to, hvor der er sat flueben ved 85 procent.

Mystik om rekordsmitte

Dermed ser sommeren ud til at være reddet for den lille østat i Det Indiske Ocean, der består af 115 drømmeagtige øer.

En slange lurer dog i paradis, for alt imens de voksne er ved at være færdigvaccineret, spreder corona sig i vild hast blandt alle andre.

Sundhedsmyndighederne oplyser på Facebook, at der er registreret 497 nye smittede over de seneste tre dage.

Om det er børn, unge, turister, migrantarbejdere eller nogle femte, melder sundhedsmyndighederne ingenting om, men ifølge Worldometer har landet ikke oplevet større smitteudbrud under hele pandemien.

Alle danskere er velkomne

Seychellerne er åben for turister, og modsat mange andre lande i verden er der hverken krav om vaccine eller karantæne - kun at du kan fremvise en negativ coronatest, der maksimalt må være 72 timer gammel.

Seychellerne er orange på Udenrigsministeriets rejsevejledning.