Få denne futuriske luksusbåd til 1,6 millioner

Det kan godt være den er lille, men der er masser af fut i denne luksuriøse 'speedbåd.'

Jet Capsule er det italienske firma, der står bag opfindelsen, og der er lagt masser af den velkendte italienske kærlighed ind over både interiør og eksteriør.

Fartøjet kaldes Royal Version 001 og er en lille kapsel-lignende båd, der ligner noget fra fremtiden, og som kan styles og tilføjes alverdens gagets efter dine ønsker.

Det gælder bare om at have masser af penge på kontoen, for startprisen på speedboblen er hele 250.000 dollars, svarende til cirka 1,6 millioner kroner.

Det skriver Daily Mail.

- Jeg ønskede at skabe en båd, der på trods af at den ikke var særlig stor, fangede folks øjne på grund af sin stil, udtaler Jet Capsules designer og medstifter Pierpaolo Lazzarini, der var inspireret af rumkapslers form, da han designede båden.

Se også: 'Det seneste statussymbol': Her er passet for de rige

Artiklen fortsætter under billedet

Der er både toilet og tekøkken ombord. Foto: PR

115 kilometer i timen

Kapslen er cirka otte meter lang og 3,5 meter bred, og så kan den fyre dig hen over vandet med en fart på helt op til 115 kilometer i timen.

Der er plads til mellem otte og 12 mennesker ombord - plus en styrmand - og så kommer den med en tagterrasse.

Med sine skudsikre vinduer og armerede sider lyder det næsten som en Q-opfindelse fra en ren James Bond-fantasi.

Siden firmaet også lover, at pladsen ombord er så rummelig, at der kan underholdes gæster, så er det lige før, at man kan forvente, at James Bond og en lækker blondine stikker hovedet ud efter lidt alene-tid.

Båden bliver lavet i Napoli og tager hele seks måneder at bygge.

Se også: Her er verdens mest populære destinationer med privatfly

Alt ved båden kan blive lavet efter kundens ønsker, lover Jet Capsule. Båden har plads til mellem otte og 12 passagerer plus en styrmand. Foto: PR