To mænd er få sekunder fra at blive slynget i døden i forlystelsespark

En kvinde fra Tallahassee i Florida og hendes veninde fik sig noget af et chok, da de var på ferie i Panama City.

Men chokket var nok ikke noget sammenlignet med det chok, som deres to nye venner fik.

Krissy Hurst og hendes veninde havde lige mødt to mænd i et lokalt tivoli. De to mænd prøvede ihærdigt at få kvinderne med i en bungee-katapult, en forlystelse hvor man bliver slynget højt op i luften, for at ryge tilbage igen flere gange i træk.

Se også: Stor redningsaktion i Tyskland: Luftballon fløj ind i højspændingsledninger

Men det lykkedes ikke mændene at overtale kvinderne til at tage med. Det skriver mediet ABC27.

Hurst fortæller, at veninden først gerne ville prøve, men besluttede sig så for ikke at gøre det alligevel, fordi hun fik en dårlig fornemmelse omkring det.

I stedet begyndte Krissy Hurst og veninden at filme de to mænds vilde tur.

- Om ti sekunder skriger i som små tøsedrenge, råber Krissy Hurst i videoen til de to mænd.

Her hænger turister med hovedet nedad i 50 meters højde

Hun tæller ned fra ti, men der kommer aldrig et skrig fra de to mænd. Lige da katapulten, som de to mænd sidder i, skal fyres af, knækker det ene kabel. De er kun få sekunder fra at blive slynget i døden.

Artiklen forsætter under videoen ...

Se her, hvordan slyngen knækker. Video: Krissy Hurst

- Holy shit! Vi snød lige døden, udbryder Krissy Hurst i videoen.

Kvinderne snød døden, men det gjorde mændene i den grad også. I videoen ser det ikke rigtig ud til at være gået op for dem. En anden gang vil de nok tjekke en ekstra gang om kablerne er slidte, før de sætter sig ind i en lignende forlystelse.

Ifølge Krissy Hurst fik mændene refunderet deres billetter af tivoliet.