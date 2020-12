Får kæmpebøde for at bryde karantæne i otte sekunder

Taiwan har klaret pandemien til ug med kryds og slange.

Befolkningsmæssigt er landet på størrelse med Skandinavien, men alligevel har det blot haft 718 smittede og syv døde med corona, viser tal fra Johns Hopkins University.

Landet slår da også hårdt ned på alle, der træder ved siden af.

Og det var bogstaveligt talt, hvad en migrantarbejder fra Filippinerne gjorde, da han sad i selvisolation på et hotelværelse i byen Kaohsiung. Hvad han ville på det fælles gangareal, melder historien ingenting om, men han stak fødderne derud i otte sekunder. Og så klappede fælden.

Forseelsen koster manden en bøde på 21.500 kroner.

Det skriver CNN.

Fanget på kamera

Det var videoovervågningen, der snuppede ham på fersk gerning. Hotellets personale ringede straks til landets myndigheder, da de havde set optagelsen, der førte et bevis for det otte sekunder lange reguleringsbrud.

Og der er ikke noget at misforstå i Taiwans karantæneregler. Du må ikke forlade dit værelse, uanset hvor kort tid det drejer sig om, står der.

Taiwan er ofte blevet fremhævet som duks i kampen mod coronavirus. Landet har ingen store lockdowns haft, og modsat Kina er resultaterne ikke skabt ved at begrænse befolkningens frihed. Til gengæld var Taiwan hurtige til at reagere, da de første rygter om en epidemi spredte sig, og således begyndte landets lufthavne allerede at screene passagerer fra Wuhan i december 2019.

Det fremgår ikke af historien, om migrantarbejderen fra Filippinerne var testet positiv for coronavirus, eller om han blot var underlagt almindelige indrejseregler.

