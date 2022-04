Får kalorier på alle menukort

Der er måske nogle, der gerne vil glemme alt om kalorieregnskabet, når man bestiller et syndigt måltid på en restaurant med lidt ekstra af det søde, saltede og snaskede.

Men hører man til den gruppe, så kan det være, man skal overveje sit næste restaurantbesøg på turen til England.

Landet har nemlig indført nogle nye regler, som kræver, at alle restauranter, cafeer og take away steder med mere end 250 ansatte skal opliste, hvor mange kalorier der er i samtlige af de måltider, de har på deres menuer, hjemmesider og på leveringsplatforme.

Det skriver BBC.

De nye regler er en del af en strategi, som den britiske regering har iværksat med henblik på at bekæmpe overvægt, sådan at befolkningen bliver mere bevidst om kalorieindtag og derfor vælger sundere alternativer.

Tiltag møder kritik

Reglerne er netop trådt i kraft, men branchefolk frygter, at det vil påvirke deres omsætning, hvis kunderne bliver for bevidste over den mad, de spiser, og derfor vil fravælge de spisesteder, som tilbyder kalorieholdige måltider.

Samtidig går bekymringen på, om det kalorieindhold, som står angivet på menukortet, kan håndhæves præcist i praksis, da der ofte er få udskiftninger i mængder og ingredienser på nogle spisesteder.

Tiltaget møder også kritik af de organisationer, som hjælper overvægtige med at ændre deres vaner. Det advarer om, at tiltaget kan bidrage til selvskadende og nedværdigende tanker om mad og udseende blandt befolkningen.

Dertil har tiltaget fået en del kritik på de sociale medier. Eksempelvis skriver den britiske vinder af madprogrammet Masterchef Sven-Hanson Britt på Twitter, at 'forfærdelige ting vil ske for restaurationsbranchen' i kølvandet på det nye tiltag.

Han advarer om, at de 'kan stoppe kreativitet, spontanitet og føre til kedelig madlavning'.

- Børn vil vokse op på restauranter, hoteller og caféer og vil kun fokusere på det lille tal under en ret. Valg vil blive truffet baseret på alene det tal. Kærligheden til smag, ingredienser, historie, madlavningshåndværk eller ernæring vil gå tabt og blive maskeret af dette nye fokus, skriver han.