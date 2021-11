Får lur på ubåd

En hvalros er for nyligt blevet set ved en flådebase i det nordlige Holland, mens den fik sig en lur på en af flådens ubåde.

Det er første gang i 23 år, at en hvalros af denne art er blevet set i hollandske farvande, skriver The Guardian.

Hvalrossen er en hun og er blevet døbt Freya, og det er da også let forståeligt, at hun har haft brug for et lille hvil efter sin lange rejse.

Freya har nemlig krydset lange distancer for at nå til den hollandske flådebase, idet hendes art typisk opholder sig i polarområder.

Hun er en ud af to hvalrosser af sin art, der har forladt det vanlige arktiske habitat for i stedet at prøve kræfter med nye temperaturer.

Den anden hvalros - en han, som er døbt Wally - er blevet set ved vandkanten ved Island, i Frankrig, Spanien og omkring England.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Pudsigt sammentræf

Freya har tilsyneladende et godt helbred, selv om hun umiddelbart har et åbent sår på en af sine finner.

Man tror, at hun har svømmet langs danske og tyske kyster, før hun nåede frem til Holland.

Og det er da et pudsigt sammentræf, at hun netop valgte at slå sig ned for at samle kræfter netop her i Holland på en ubåd.

Ubåden hører nemlig den såkaldte ‘Walrus-klasse’, hvilket betyder hvalros-klasse. Navnet henviser til en bestemt type af ubåd, som er i tjeneste i Holland.