Får verdens første virtuelle indbygger

Malta får angiveligt verdens første virtuelle indbygger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Maltas Turistråd, Visit Malta.

Der er tale om en kvindelig skikkelse ved navn Marija, som skal være virtuel guide for Visit Malta.

Marija har foreløbigt eksisteret i en måned, og hun er baseret på AI-teknologi.

Hendes opgave bliver fremover at fortælle om Malta som rejsemål, ligesom hun skal komme med forslag til attraktioner og seværdigheder til de turister, der besøger den sydeuropæiske østat.

Marija er stadig under udvikling, men forventningen er, at hun med tiden vil kunne svare på spørgsmål i realtid, og at hun bliver i stand til at kunne fortælle vittigheder.

Skal ligne lokal kvinde

Den mest iøjnfaldne forskel på Marija og en menneskelig guide er, at Marija kun er bragt til live i 3D-format.

Udviklerne bag har forsøgt at få hende til at fremstå som en typisk maltesisk kvinde i udseende.

Dertil har man lavet et specifikt ordbogssystem til hende, sådan at hun benytter maltesiske udtryk og maltesisk accent, når hun taler engelsk.

Hendes stemme baserer sig på stemmen fra en levede maltesisk kvinde, som man har forsøgt at genskabe.

Visit Malta har lavet offentliggjort en video, som introducerer Marija. Se den her …