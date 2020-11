Færgeruter lukker til Norge og Tyskland

Regeringens udmelding om, at der er fundet en muteret version af covid-19 i danske mink, og at Nordjylland kan blive det nye Wuhan, får nu konsekvenser for danskernes mulighed for at sejle med færge ud af landet.

Flere færgeselskaber er nemlig nødt til at standse deres normale ruter.

Det gælder blandt andet Bornholmslinjen, hvis rute mellem Rønne og Sassnitz bliver lukket frem til påsken 2021.

Det oplyser Molslinjen, der ejer skibet, i en pressemeddelelse.

Når den såkaldte tysklandsrute er nødt til at lukke i så lang tid, hænger det sammen med, at de mange coronarestriktioner har sat ruten i stå.

Der er ikke længere tro på, at den tyske vintersæson på Bornholm kan reddes, oplyser færgeselskabets kommercielle direktør Jesper Skovgaard.

- Traditionelt er tyskerne i god tid, når de booker rejser, siger han.

- Tiden er desværre så fremskreden nu, at vi ikke længere kan mobilisere troen på, at tyskerne får mulighed for at komme til Bornholm.

Også norske Color Line har valgt at slå bremsen i på grund af den alvorlige situation.

Her har man valgt at stoppe al passagertrafik til Danmark, skriver norske Børsen. Det betyder, at det frem til 3. december er slut med at sejle fra Hirtshals til Norge.

- Begrænsningerne er indført med kort varsel og betyder, at Color Line er pålagt at standse passagertrafikken med øjeblikkelig virkning, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Transporten af gods får dog lov at fortsætte som normalt.

