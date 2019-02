Færøerne lukker for turisme for vedligeholdelse

I et kontroversielt og aldrig-før-hørt-om træk har Færøerne valgt at lukke ned for turisme.

Det vil ske i den sidste weekend i april, og ingen turister eller udefrakommende vil få lov at komme til øerne.

Det meddeler man fra Visit Faroe Islands.

- Vi er glade for, at flere og flere mennesker opdager, hvor specielle vores øer er - vores natur, vores unikke livsstil, vores mad og vores folk, siger Gudrið Højgaard, direktør for Visit Faroe Islands.

Nedlukningen sker for at foretage vedligeholdelse af turistområderne i landet, som, man hævder, lider under de mange besøg.

- For os handler turisme ikke kun om tal. Vi byder besøgende velkommen til øerne hvert år, men vi har også et ansvar for vores samfund og vores smukke miljø, og vores mål er at bevare og beskytte øerne og sikre bæredygtig og ansvarlig vækst.

Må hjælpe til

Færøerne har over 100.000 besøgende årligt. Det er dobbelt så mange, som rent faktisk bor på øerne fast sammen med deres 80.000 får.

Og når Færøerne ikke består af mere end 18 øerne på blot 1,3 kvadratkilometer, så bliver de afmærkede stier og specielle spots hurtigt nedtrampede.

Det er de områder, man på Færøerne planlægger at lave en intensiv vedligeholdelse af i weekenden fra den 26. til den 28. april.

Her vil man blandt andet fokusere på at lave nye vandrestier, skabe mere sikkerhed ved udsigtsposter, som også vedligeholder miljøet, opsætte skiltning og præservere fuglelivet.

Har du lyst til at hjælpe til, vil det blive muligt for op mod 100 frivillige at deltage i vedligeholdelsen. Man vil dermed blive de eneste udefrakommende, der vil få lov at betræde øerne denne weekend.

100 personer kan få lov at komme til Færøerne for at hjælpe til i den weekend. Foto: Pr