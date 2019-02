Færøerne udlover gratis ophold på én betingelse

Hvis du kunne tænke dig et gratis ophold på Færørene, og er villig vil arbejde ved siden af, så har Visit Faroe Island det perfekte tilbud til dig.

26. og 27. april vil større turistattraktioner på øen lukke ned, så frivillige kan trække i arbejdstøjet for at vedligeholde dem.

Der er smukt på Færøerne. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har talt med Susanna Sørensen, som er marketingschef for Visit Faroe Island.

- Det er en kampagne, som inkluderer udvikling og marketing. Man ankommer torsdag til Færøerne, hvor man bliver mødt af os i lufthavnen. Herefter bliver man kørt ud til forskellige steder på øen.

Susanna tænker, at man arbejder fra morgenstunden til ud på eftermiddagen med kaffepauser ind i mellem.

- Arbejdsopgaverne er blandt andre at sætte skilte op, dræne vådområder og etablerer stier. Det kræver ikke, at man har særlige færdigheder, man skal dog interessere sig for at arbejde, siger hun.

Færøerne byder på hav og natur. Foto: Jens Dresling

Kampagnen blev skudt i gang 20. april, og mailboksen er allerede fyldt med håbefulde frivilige.

- Vi har allerede fået over 1000 mails. Vi er meget overvældet, taknemmelige og rørte. Men vi skal kun bruge 100 til at arbejde, fortæller Susanna.

Det er først til mølle princippet, der bestemmer, hvem de 100 frivillige bliver.

- Hvis det kommer til at fungere godt, så kunne vi godt forestille os at gøre det i fremtiden. Så får alle en chance, siger marketingschefen.

Man skal selv betale flyveturen, mens kost og logi er betalt.