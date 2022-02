Færre danskere er kommet til skade på skiferien

Oven på diverse nedlukninger som følge af coronapandemien, er det nu igen blevet muligt at klikke skiene på og suse ned ad pisterne ved en række skisportssteder i udlandet.

Det har mange skihungrende danskere valgt at benytte sig af efter knap to års pause fra pisterne.

Men selv om skiene har været i bero for en stund, og skiformen måske ikke er blevet plejet i perioden, så tyder det på, at danskerne umiddelbart har haft godt styr på deres færden i snelandskabet.

I alt fald er der færre danskere, der er kommet til skade denne skisæson sammenlignet med tidligere.

Sådan lyder meldingen fra blandt andre forsikringsselskabet LB Forsikring. Her er antallet af anmeldte skiskader faldet med 32 procent sammenlignet med 2020, der var den sidste normale skisæson, før coronapandemien for alvor fik sit indtog i Europa.

- Sammenligner vi med 2020, så ender vi nok med at have færre brækkede knogler og beskadigede ledbånd, men flere der skal have hjælp på grund af coronarelaterede skader, siger Anne Mette Kirkegaard, Skadeschef i LB Forsikring, i en pressemeddelelse.

Færre på skiferie

Hos LB Forsikring oplever man, at kunderne hovedsageligt kontakter forsikringsselskabet om coronarelaterede forhold. Op mod en tredjedel af henvendelserne om rejser drejer sig om netop corona.

Derfor vurderer Anne Mette Kirkegaard også, at det reducerede antal af anmeldte skiskader måske snarere skyldes, at færre danskere er taget på skiferie på grund af corona, mere end det handler om, at danskerne er blevet bedre til at stå på ski.

- De færre skader skyldes desværre ikke, at danskerne er blevet bedre til at stå på ski, men at færre er kommet afsted også i år, selvom vi har et mere åbent Europa, siger hun.

- Det betyder dog ikke, at vi har en rolig tid lige nu. Vi har rigtig, rigtig travlt, og vi er kun igennem den første vinterferieuge.

Halveret i uge 7

Også hos forsikringsselskabet Alm. Brand har man fået færre henvendelser fra kunder, som er kommet til skade på skiferien.

I skolernes vinterferie, som for de fleste er i uge 7, har Alm. Brand oplevet et fald på knap 50 procent i antallet af skader sammenlignet med tal fra uge 7 i 2019.

Forsikringsselskabet har endnu ikke det fulde overblik over antallet af skader for hele sæsonen, men man forventer fortsat, at det er på et lavere niveau end før pandemien.

Hos Alm. Bran peger Maria Bitsch, skadechef for person- og specialskade, også på, at omfanget af skader kan skyldes, at færre danskere er taget på skiferie.

- Da Østrig indførte nye rejserestriktioner i januar, var der mange danskere, der aflyste skiferien, og strejken i Københavns Lufthavn har også betydet, at der er folk, som først er kommet på ski senere, og det er en af årsagerne til, at vi har set så få skiskader på nuværende tidspunkt, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tror også, at flere har været ekstra påpasselige på pisterne. Efter to år med begrænset skiløb har mange været lidt rustne og er startet forsigtigt. Og jeg håber da, at flere vil udvise samme forsigtighed næste år. En skiskade kan være en smertefuld affære og uden den rette forsikring, kan den også blive meget dyr.