Færre krydstogtsskibe kan ramme teatrene

Når krydstogtsskibene på et tidspunkt sejler ud på verdenshavene igen, kan det blive uden de stort anlagte musicals, som ikke var et særsyn før coronaepidemien.

Dermed risikerer Broadway at miste en fast indtægtskilde gennem mange år. Det skriver Forbes.

Ifølge mediet har bl.a. Norwegian Cruise Line satset stort på at gøre underholdningen ombord til et trækplaster i sig selv, og Broadway-musicals har her flere gange været en del af programmet siden 1979.

Det kan dog blive svært at fortsætte traditionen efter epidemien, hvor krydstogtsbranchen er i knæ, og retningslinjerne for social distance kan stille sig i vejen. Det påpeger Christopher Muller, der er professor ved Boston University.

– Krydstogtsrederier skal både tilbyde et komplet udbud af tjenester og underholdning ombord og samtidig skære ned i driftsudgifterne, siger han til Forbes og fortsætter:

– Broadway-shows i teatre, hvor folk sidder tæt, er både enormt dyre og svære at gennemføre med social distance. Derfor formoder jeg, at de bliver lukket indtil kundegrundlaget vender tilbage (til tiden før krisen, red.).

Musicalen kan fortsætte på skibet

Hvis Christopher Mullers forudsigelse viser sig at holde stik, vil det kunne mærkes på Broadway. Forbes har talt med to musical-producere, som begge peger på, at salget af rettigheder til krydstogtsskibe udgør en ikke ubetydelig indkomst.

Ikke mindst fordi musicalen kan fortsætte på krydstogtsskibet længe efter, at den ikke længere bliver vist på Broadway.

– Det var en meget meningsfuld indtægtskilde for os i fem år, efter at vi lukkede (på Broadway, red.), siger produceren bag musicalen Rock of Ages, Matt Weawer, til Forbes og tilføjer:

– Hvert år var kom der et sekscifret beløb fra Norwegian Cruise Line. Det satte vores investorer pris på.

