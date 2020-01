Familie afvist fra business class: I er for tykke!

En kvinde fra New Zealand og hendes to døtre følte sig diskrimineret, da de blev stemplet som 'for store' til at sidde på business class.

Huhana Iripa på 59, og hendes to døtre Rene og Tere skulle angiveligt måles rundt om livet, før de kunne flyve hjem fra Bangkok med Thai Airways. Dette skyldes, at flypersonalet ikke mente, at sikkerhedsselerne ville passe rundt om livet på de tre kvinder.

De to døtre havde været i Thailand for at få udført en fedmeoperation og havde hver betalt 11.498 kroner for flybilletter, som inkluderede pladserne på business class på hjemturen, da de ville være sikre på at sidde komfortabelt efter operationerne.

Huhana Iripa fortæller til New Zealand Herald, at oplevelsen var 'forfærdelig', og hun føler, at familien er blevet diskrimineret på grund af deres kroppes størrelser.

- Vi blev ydmyget foran alle de andre passagerer. Vi gik op til business class check-in og en af de ansatte ved disken kiggede på os og sagde: 'Undskyld, I kan ikke komme med business class', siger Huhana Iripa.

Herefter trak en af de ansatte et målebånd frem og begyndte at måle datteren Renell.

- På det her tidspunkt begyndte jeg at græde. Alle gloede på os. Hele situationen var usmagelig, siger Huhana Iripa til New Zealand Herald.

Familien accepterede til sidst at blive flyttet til økonomisæderne og klagede så, da de kom hjem.

Fik ikke fuld kompensation

Familien ville have fuld refundering for deres business class sæder, men fik kun tilbudt differencen på prisen mellem business og økonomi, som lød på 5423 kroner per billet.

Flyselskabet undskyldte samtidig og tilbød en kompensation på 1952 kroner, men familien ønskede at få en fuld kompensation.

- For deres uhøflighed, deres respektløshed og det traume, som de har udsat os for, hvordan kan de så tilbyde den pris som kompensation, siger Huhana Iripa.

Efter at selskabet Flight Centre, et bookingbureau som familien købte flybilletterne igennem, blev kontaktet af New Zealand Herald, har familien fået alle pengene tilbage for deres billetter.

Kan ikke gå på kompromis med sikkerheden

Talsmanden for Thai Airways International, Wayne Cochrane, siger, at afvisningen skyldes sikkerhedsselen i business class, der har en indbygget airbag, som gør, at en sikkerhedsbælteforlænger ikke kan passe.

- Da dette problem involverer sikkerheden for passagerer, er jeg sikker på, at I forstår, at vi ikke kan gå på kompromis med dette, siger Wayne Cochrane til New Zealand Herald.