Familie fanget i lufthavn i to måneder

Situationen for familien bliver sammenlignet med Blockbuster-hittet ’The Terminal’ med Tom Hanks

En familie fra Zimbabwe bestående af fire voksne og fire børn i alderen 2-11 år mærker i øjeblikket på egen krop, hvad Tom Hanks gik igennem i den prisvindende Hollywood-film ’The Terminal’.

Familien sidder nemlig på 2. måned fanget i lufthavnen i Bangkok, fordi de mangler visum til at rejse videre og nægter at tage tilbage til Zimbabwe.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt ABC News.

De thailandske myndigheder bekræftede torsdag situationen, der begyndte i slutningen af oktober, og som altså på mange måder minder om den populære Hollywood-film fra 2004, hvor Tom Hanks bliver fanget i lufthavnen i New York, fordi regeringen i hans hjemland kollapser.

Turistvisum er udløbet

Den bizarre situation med familien fra Zimbabwe er ifølge ABS News gået viralt, fordi en rejsende thailænder delte et billede af sig selv på Facebook, hvor han giver et af børnene en julegave.

Myndighederne i Thailand oplyser, at den zimbabwiske familie landede i Thailand i maj måned med turistvisum, men da de den 23. oktober forsøgte at rejse til Spanien via en mellemlanding i Ukraine, blev de nægtet afgang og sendt tilbage til Bangkok, fordi de ikke havde visum til Spanien.

Og da deres thailandske turistvisum er udløbet for længe siden, kan de altså ikke bevæge sig ud af lufthavnen i Bangkok.

Frygter for deres sikkerhed

Familien nægter desuden at rejse tilbage til Zimbabwe, da de frygter for deres sikkerhed i landet, hvor der har været uroligheder, siden den 93-årige brutale diktator Robert Mugabe blev afsat i november.

Familien har derfor nu søgt om asyl i Thailand, selvom landet bestemt ikke er kendt for at tage imod flygtninge.

Ifølge ABC News sørger lufthavnen for, at familien får mad, mens de venter på afklaring om deres fremtid.

