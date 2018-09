Familie finder gigantisk brandmand

Det kan godt være, at mange danske strandgængere flygter med hastig fart, når de støder på en brandmand på de lokale strande, men vores små brændende gopler kan bestemt ikke sammenlignes med den, som en britisk familie fandt på stranden i New Zealand forleden.

Her faldt 31-årige Adam Dickinson nemlig over en såkaldt 'Giant Jellyfish', som har så lange fangtråde, at de kan strækkes ud til mere end 30 meter.

Det skriver Express.

En brandmand i de danske farvande er omkring 30 centimeter i diameter og kan blot strække sine fangtråde til omtrent fem meter, så det er altså en ordentlig krabat, som Adam Dickinson og hans 34-årige kone, Eve, samt deres to børn, Lucas og Sofia, på henholdsvis fire og to år, stødte på mandag morgen.

- Den så helt alien-agtig ud og bevægede sig meget langsomt, fortæller Adam Dickinson til Express og påpeger, at goplen var omkring én meter i diameter.

På billederne af den enorme gople kan man da også se, hvor gigantisk den er, og hvordan den nærmest ligner noget fra en anden verden.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Privat

Seks-årig brændt af livsfarlig brandmand i Spanien

Den største af alle

Goplen skyllede op på Pakiri Beach, som ligger 88 kilometer nord fra New Zealands største by, Auckland.

Ifølge Express har New Zealands 'National Institute of Water and Atmospheric Research' bekræftet, at der er tale om den såkaldte 'Giant Jellyfish', som er den største type af alle gopler.

Som oftest slipper man fra mødet med dens brændetråde med smertefulde forbrændinger, men i sjældne tilfælde kan det være livsfarligt at blive ramt, så det var nok en god idé, at Adam Dickinson og familien holdt sig på afstand:

- Jeg havde vendt en masse af de små brandmænd for at vise børnene, at man ikke skal røre fangtrådene, men den her turde jeg altså ikke at røre.

Seks-årig brændt af livsfarlig brandmand i Spanien