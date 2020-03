Familie genskaber Disneyland hjemme i stuen

Jo, ho, ho og en halv flaske rom.

Sådan lød det hos familien Thornock fra staten Utah i USA i sidste uge, da de havde selvisoleret sig hjemme på grund af coronavirus.

For når de ikke kunne komme til deres yndlingsforlystelse i Disneyland, 'Pirates of the Caribbean'-bådturen, så måtte forlystelsen komme til dem.

Derfor genskabte familien deres helt egen version af forlystelsen, og Disneyfans over hele verden elsker det.

På nuværende tidspunkt har 1,7 millioner set familiens video på Twitter.

Tog det som en udfordring

Familien Thornock fik ideen til videoen, da deres mor så en video på internettet, hvor en anden familie havde gjort det samme.

- Min mor så en hjemmelavet 'Splash Mountain'-video. Hun syntes, den var sjov og delte den på Facebook. Hendes venner kommenterede den og sagde: 'Vi synes, I skal lave en video'. Vi tog det som en udfordring og 'Pirates of the Caribbean' er en af vores yndlings forlystelser, siger Brin Thornock, familiens næstældste datter til mediet Syfy Wire.

Det var denne video af genskabelsen af 'Splash Mountain'-forlystelsen, som familien Thornock blev inspireret af.

Familien Thornock har både falske skeletter, sværdkampe og en fangevogter spillet af familiens hund med i deres forlystelse.

- Vi havde allerede end del pirat-ting fra Halloween, og vi kender forlystelsen rigtig godt, så vi tog nogle af de vigtigste ting fra den og bragte den til live ved at bruge ting, som vi har liggende i huset, siger Brin Thornock.

Svært at holde masken

Skulle du selv sidde derhjemme og have lyst til at gøre noget lignende, så kan Thornock fortælle, at det faktisk ikke krævede det store.

- Det sværeste var ikke at begynde at grine, siger Brin Thornock, som er ret overrasket over, hvordan videoen er blevet delt. Det var nemlig kun en video, som var ment for deres venner og familie.

- Vi ville bare give vores venner og familie noget at grine af. Det tog os kun halvanden time at lave det. Vi filmede det på vores telefoner, og jeg redigerede det også bare på min telefon, siger Brin Thornock til Syfy Wire.

Hun håber, at folk vil udnytte denne tid sammen med deres familier.

- Bare nyd at I har tid sammen med familien. Vær kreative! lyder opfordringen fra Brin Thornock.