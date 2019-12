Familie stillede sig i forkert kø og missede fly til Disneyland

En tur til Disneyland fik en dårlig start for en familie fra Storbritannien. Familien giver nu dårlig skiltning skylden for, at de ikke nåede deres fly

En familie mødte mandag morgen op i lufthavnen tre timer før, at deres fly skulle lette, men formåede alligevel at komme for sent til flyet.

Jack Gray havde bestilt tre flybilletter ved flyselskabet easyJet fra Bristol Lufthavn i Storbritannien til Paris. Sammen med sin partner og femårige søn skulle familien to dage til Disneyland, og det hele var arrangeret som en overraskelse for sønnen.

Men selvom de allerede ankom til lufthavnen 4.30 om morgenen, så nåede familien ikke deres fly klokken 7.30, fordi de blev forvirret over køen ved gaten. Det skriver mediet Bristol Live.

- Vi ventede på, at fast-track passagererne skulle boarde, for vi havde ikke set, at de almindelige passagerer stod i kø bag en søjle. Der var ikke skiltet, siger Jack Gray til Bristol Live.

Jack Gray fortæller, at de ankom omkring 6.50 til gaten.

- Vi så et stort skilt med fast-track køen. Derfor troede vi, at de tog dem først, siger Jack Gray.

Han og familien satte sig derfor ned og ventede. Det blev annonceret, at gaten lukkede klokken 7, men da der stadig var folk i fast-track køen, troede familien, at flypersonalet var bagud med at boarde folk. Klokken 7.06 da alle i køen var væk, gik familien op til disken for at boarde.

- Da vi gik op til disken, lukkede dørene. Kvinden ved disken sagde, at vi var kommet for sent til flyet, siger Jack Gray.

Der var slet ikke noget at gøre, selvom dørene kun lige var blevet lukket. Familien kunne ifølge personalet ikke komme med.

Blev tilbudt meget dyrere billetter

Familien var helt knust, og sønnen græd. Men familien ville af sted på turen. Derfor undersøgte Jack Gray muligheden for at komme med et andet fly.

- En fyr ved disken tilbød os billetter til et fly 18.30 samme aften til 330 pund (2874 kroner). Da vi ikke accepterede det, sagde han til os, at vi kunne købe billetterne billigere på deres hjemmeside. Han hjalp os ikke på nogen måde, men han var alligevel den mest hjælpsomme, fordi han i det mindste fortalte os sandheden, siger Jack Gray.

Den 28-årige mekaniker endte i stedet med at betale 244 pund (1951 kroner) for de nye billetter, som han købte online via easyJets hjemmeside.

Jack Gray mener, at han har ret til et nedslag i den pris, fordi det var på grund af dårlig skiltning, at han kom for sent til flyet. Han kritiserer også, at familien ikke blev kaldt op på højtaleranlægget.

EasyJet: Vi gjorde alt, hvad vi kunne

En talsperson fra easyJet udtaler til Bristol Live, at flyselskabets personale gjorde alt, hvad de kunne for at få familien med. Flyselskabet mener ikke, at familien har ret til erstatning.

- Vi er kede af at høre, at hr. Gray og hans familie ikke kom med deres fly. Desværre ankom de til gaten, efter den var lukket, og alle passagererne var boarded. Vi holdt gaten åben længere end sædvanligt for at få de passagerer med, som endnu ikke var ankommet. Men familien kom ikke op i denne tid. Da familien præsenterede sig selv, gjorde vores team alt, hvad der var muligt for at få dem hen til flyet, men det var desværre for sent for dem at komme ombord. På dette tidspunkt prøvede vores personale at hjælpe hr. Gray og hans familie med alternative rejser, siger talspersonen fra easyJet til Bristol Live.

EasyJet gør det også klart, at det er meget vigtigt, at passagererne er punktlige.

Familien Gray rejste afsted til Paris klokken 18.30 samme dag.

