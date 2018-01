Familiefar begravet levende på stranden

Den 35-årige amerikanske turist havde gravet så dyb en tunnel på stranden, at den kollapsede ned over ham og begravede ham levende

Selvom man er blevet 35 år, så forsvinder glæden ved at finde skovlen frem og bygge sandslotte på stranden ikke.

I hvert fald ikke for amerikanske turist Lee Goggin, der i søndags havde hevet hele den pukkelryggede familie med på Crescent Beach på Floridas østkyst.

Den 35-årige personlige træner tog dog legen lidt for alvorligt, da han besluttede sig for at grave en dyb tunnel. Pludselig kollapsede tunnellen nemlig ned over ham og begravede ham levende.

Det skriver Miami Herald.

Lee Goggins søster, Rachel Burt, som filmede sin bror, mens han byggede sin sand-tunnel, fik hurtigt fat i de øvrige familiemedlemmer, der forsøgte at grave ham fri. Da det var umuligt, kontaktede de i stedet alarmcentralen, som sendte et redningsberedskab afsted.

Trak ikke vejret

Da Lee Goggins kom fri, var der dog gået en halv time, siden tunnellen var kollapset, og den amerikanske mand havde derfor fået hjertestop og måtte få livreddende behandling på stedet, før han blev transporteret til det nærliggende hospital, Flagler Hospital.

- Han gravede tunnellen ved håndkraft. Han var gravet ned i klitterne, som er omkring 1-1,5 meter høje. Sandet kollapsede over ham, og så blev han fanget, siger Jeremy Robshaw, som er talsmand for redningsberedskabet i St. John's County, til den lokale avis.

Søndag eftermiddag var Lee Goggins tilstand kritisk. Det er uvist, hvordan hans tilstand er i dag, men Lee Goggins søster har startet en indsamling til sin bror, som i skrivende stund har rundet 34.000 dollar - godt 200.000 danske kroner.

Ifølge Star Telegram har Lee Goggin allerede klaret sig gennem én livstruende tilstand, da han i 2014 var døden nær grundet konisk nyresvigt. Dengang formåede han at overleve ved hjælp fra sin lillebror Aaron, der donerede sin ene nyre til ham.

