Familieferien ødelagt! Flyselskab glemte at fortælle om aflyst flyvning

Det er ikke kun danske rejsende, der melder om problemer med lavprisflyselskabet Primera Air.

Ekstra Bladet har tidligere kunne fortælle, hvordan op mod hundredevis af læsere har kontaktet os i forbindelse med manglende udbetalinger af kompensation fra det islandske luftfartsselskab, hvilket du kan læse mere om her.

Og nu er også en britisk familie kommet i klemme, da de onsdag dukkede op i lufthavnen i Birmingham for at flyve med Primera Air på en ferie til Toronto i Canada.

Familien på fem havde brugt godt 3000 pund (knap 25.000 kroner) på flybilletterne med afrejse den 8. august. Billetter, som de havde købt i januar, men da de i lufthavnen ville checke in, fik de at vide, at flyvningen var blevet aflyst to måneder forinden.

Det skriver The Telegraph.

Det havde Primera Air dog ikke oplyst familien om. Heller ikke selvom moren ved navn Nicki Bryce blot en uge før planlagt afrejse tilføjede en ekstra rejsende til turen, da hendes søn pludselig gerne ville med på ferien.

- Ikke en eneste gang ringede Primera mig op og fortalte, at flyet var aflyst, og de tog alligevel penge for, at min søn kunne flyve med på en flyvning, der åbenbart ikke eksisterer, siger Nicki Bryce til det britiske medie.

Uenighed om ansvaret

Selv om flyseselskaber ifølge EU-lovgivningen skal tilbyde rejsende en alternativ flyvning, hvis flyet bliver aflyst, tilbød Primera Air ikke familien en anden rejse.

- Vi blev bare nødt til at tage hjem igen og vente på, at vores penge bliver refunderet. Turen hjem var virkelig trist, da vi vidste, at der ikke var noget, vi kunne gøre, siger Nicki Bryce og fortsætter:

- Vi var alle knuste, og vores familie i Canada, som vi skulle besøge, var knuste. Vi har mistet penge på både hotel og rejseomkostninger, men det værste er følelsen. Min far bliver 70 næste år, og det her var måske en af hans sidste chancer for at se hele hans familie.

Ifølge Nicki Bryce fik familien i lufthavnen at vide, at de skulle kontakte bookinghjemmesiden LastMinute.com, da de havde købt flybilletterne igennem dem. LastMinute.com afviser dog, at det var deres ansvar at informere familien om den aflyste flyvning.

Luftfartsmyndigheden Civil Aviation Authority fortæller til The Telegraph, at det er flyselskabets ansvar at gøre passagerer opmærksomme på aflyste flyvninger, men at det er bookingportalens ansvar at videregive den rejsendes kontaktinformationer til flyselskabet.

Det siger flyselskabet og bookingportalen

Primera Air og LastMinute.com er dog bestemt ikke enige i, hvem der har ansvaret. LastMinute.com påstår nemlig, at de har videregivet Bryce-familiens kontaktinformationer, mens Primera Air afviser at have modtaget dem.

- Vi informerede alle rejsende, som vi havde kontaktoplysninger på, men desværre er der sager, hvor vi ikke har den rejsendes oplysninger og derfor ikke kan kontakte dem direkte. Vi sendte alle oplysninger om den aflyste flyvning til LastMinute.com, og vi kunne desværre ikke tilbyde familien en alternativ flyvning, da vi ikke kunne komme i kontakt med dem, siger en talsmand fra Primera Air.

Både bookingportalen og Primera Air beklager dog over The Telegraph hændelsen, som de stadigvæk er i gang med at finde hoved og hale i:

- Vi vil fortsætte med at undersøge, hvorfor vi ikke blev gjort opmærksom på denne specifikke aflysning, for vi kan forsikre jer om, at andre berørte kunder er blevet kontaktet før afrejse, og at dette er et isoleret tilfælde, siger LastMinute.com til det britiske medie.

